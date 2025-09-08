अपनी जान जोखिम में डाल एक्ट्रेस को बचाने आग में कूदा था ये एक्टर, वायरल फोटो में नजर आया हीरो का झुलसा चेहरा!

साल 1957 में आई इस आइकॉनिक फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा हो गया था जिसमें हीरोइन की जान बचाने के लिए हीरो ने आग में छलांग लगा दी थी. जिसकी फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.
आज हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उस कल्ट क्लासिक फिल्म की बात कर रहे हैं जो रिलीज होते ही देश-विदेश में चर्चा का विषय बन गई थी. इस फिल्म की दमदार कहानी और कमाल के किरदार निभाने वाले एक्टर्स की बदौलत फिल्म को कई बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया गया था. मगर इस फिल्म से जुड़ा एक डरावना हादसा सभी को आज तक याद है जिसमें हीरोइन और हीरो दोनों की जान पर बन आई थी.
Mother India
आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ‘मदर इंडिया’ है. ये मूवी साल 1957 में रिलीज हुई थी जिसमें कई हिट फिल्मों की हीरोइन नरगिस ,एक्टर सुनील दत्त और राजेन्द्र कुमार थे. इस फिल्म में नरगिस दोनों एक्टर्स की मां का किरदार निभा रही थी जो कि बाद में एक्टर सुनील दत्त की पत्नी भी बन गई थीं. मदर इंडिया से बॉलीवुड के इस फेमस कपल की कहानी कैसे शुरू आइए जानते हैं.
सेट पर आग
दरअसल जिस समय फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसी वक्त सेट पर भीषण आग लग गई और ज्यादातर क्रू मेंबर और एक्ट्रेस नरगिस उसी में फंसी रह गई थीं. नरगिस को आग में फंसे देख सुनील दत्त खुद को उन्हें बचाने से रोक नहीं पाए और भयानक आग के घेरे में जा कूदे. वहीं एक्ट्रेस को आग से बचाते समय सुनील दत्त बुरी तरह लपटों में झुलस गए थे जिसमें उनका चेहरा काफी जल गया था.
शादी और कैंसर
सुनील दत्त की खराब हालत को देखकर नरगिस ने पूरी तरह रिकवरी तक उनकी देखभाल की और उनके साथ ही रहीं, इसी दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे. जिसके कुछ समय बाद सुनील दत्त ने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था मगर एक बार मना करने के बाद दूसरी दफा नरगिस शादी के लिए तैयार हो गई थीं. जिसके बाद साल 1958 में दोनों ने सात फेरे ले लिए थे. मगर साल 1981 में नरगिस गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गई थीं और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया था.
वायरल फोटो
वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर सुनील दत्त और नरगिस की एक पुरानी फोटो तेजी से वायरल हो रही है ये फोटो एक इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा पोस्ट की गई है, जिसमें फिल्म ‘मदर इंडिया’ के सेट पर लगी आग में झुलसने के बाद सुनील दत्त की तस्वीर है. वहीं इस फोटो में नरगिस एक्टर के पास बैठकर उनके चेहरे पर पट्टियां लगाती दिखाई दे रही हैं. इस फोटो के पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर तेजी से इसे शेयर किया गया है जिसके चलते ये किस्सा फिर से सुर्खियों में छा गया है.
