सुनील दत्त की इस हीरोइन को प्रोस्टिट्यूशन के लिए किया गया था मजबूर? मरने के बाद कंधे भी नहीं हुए नसीब! ठेले पर ले जाई गई थी लाश

Bollywood Actress Vimi: बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकीली और शानदार दिखती है, अंदर से कभी-कभी उतनी ही अंधेरी और डरावनी भी हो सकती है. आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया था. उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि यह एक्ट्रेस अर्श से सीधे फर्श पर आ गिरी. हम बात कर रहे हैं 60-70 के दशक की एक्ट्रेस 'विमी' (Vimi) की. उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. अमीरी और शोहरत से शुरू हुआ उनका सफर गरीबी, लाचारी और गुमनामी की सबसे बदतर हालत में खत्म हुआ.

धमाकेदार शुरुआत और स्टारडम

खबरों के मुताबिक, विमी को म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने खोजा था. उस वक्त वह पहले से शादीशुदा थीं और उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) भी थे. उनके पति ने शुरू में उनका पूरा साथ दिया और वे मुंबई आ गए. विमी ने सुनील दत्त के साथ फिल्म 'हमराज' से अपना डेब्यू किया था. इसके अलावा उन्होंने 'आब्रू', 'पतंगा' और 'गुड्डी' जैसी फिल्मों में भी काम किया. उनके पास एक समय बड़ा घर और लग्जरी गाड़ियां थीं और वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में गिनी जाती थीं.

करियर का ढलान और पति से अलगाव

कुछ समय बाद विमी का स्टारडम फीका पड़ने लगा. उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें सिर्फ मैगजीन शूट तक सीमित रहना पड़ा. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भी तूफान आ गया. वह अपने पति से अलग हो गईं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि एक्ट्रेस को घरेलू हिंसा (मारपीट) का भी शिकार होना पड़ा था.

फिल्म ब्रोकर ने वेश्यावृत्ति में धकेला

पति से अलग होने के बाद विमी की जिंदगी में एक 'फिल्म ब्रोकर' आया. खबर के अनुसार, विमी को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस शख्स ने विमी का गलत फायदा उठाया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसी फिल्म ब्रोकर ने विमी को वेश्यावृत्ति (Prostitution) के दलदल में जाने के लिए मजबूर किया.

बिजनेस डूबा और शराब की लत

उस टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के बाद विमी ने खुद को संभालने की कोशिश की और कपड़ों (टेक्सटाइल) का बिजनेस शुरू किया. लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और बिजनेस भी डूब गया. इसके बाद उन्हें अपना घर और सारा सामान बेचना पड़ा. इन सब गमों को भुलाने के लिए विमी ने शराब का सहारा लिया, जिससे उनकी सेहत पूरी तरह खराब हो गई.

ठेले पर निकली अंतिम यात्रा

साल 1977 में लिवर की बीमारी के चलते विमी का निधन हो गया. जब उनकी मौत हुई तो उनके पास कोई अपना मौजूद नहीं था. गरीबी का आलम यह था कि उनके शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए गाड़ी तक नहीं थी, इसलिए उनकी लाश को एक 'ठेले' पर रखकर ले जाया गया.