गोविंदा को रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल के साथ देख भड़की सुनीता आहूजा, बोली- बुद्धि हो गई है भ्रष्ट

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में गोविंदा एक्ट्रेस कोमल के साथ स्पॉट हुए थे. गोविंदा और कोमल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. वहीं अब पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन सामने आया है.
सुनीता आहूजा से जब पैपराजी ने सवाल किया कि गोविंदा को एक्ट्रेस के साथ देखा गया है, तो उन्होंने भड़कते हुए बोला- आप लोगों ने कहावत तो सुनी है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, इस वजह से वह ऐसी हरकत कर रहा है. मैं इसपर अब क्या ही बोलूं?
पैपराजी ने बोला कि उनके के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं हीरो नंबर वन, चीटर नंबर वन बन गया है. इसक सवाल पर सुनीता ने सवाल किया है कि मुझे भी गोविंदा के फैंस से पुछना है. जब मैं कोई बात बोलती हूं तो सब मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. मैं चाहती हूं कि मीडिया और गोविंदा के फैंस खुद इस बात का जवाब दें. मुझसे अब कुछ मत पूछिए. भाड़ में जाए. मुझे अब इन चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है.
हाल ही में गोविंदा ने ANI को दिए इंटरव्यू में पत्नी सुनीता पर तंज कसा था. गोविंदा ने बोला था कि कई ऐसी बातें होती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. क्या कामयाबी पाने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है, ये आसान रास्ता है, सुनीता चार तारीफ कर देगी फिर बुराई कर देती है. उसमें भी मुझे उनका प्यार दिखता है. गोविंदा के इस इंटरव्यू से लोग कयास लगा रहे हैं कि गोविंदा कहना चाहते हैं कि उन्हें फेम तब मिला है जब उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया है.
हाल ही में गोविंदा एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कोमल के साथ नजर आए थे. दोनों की फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई. दोनों को साथ देख उनके अफेयर की चर्चा तेज हो गई है. वहीं सुनीता आहूजा लॉकअप 2 में नजर आई थी. इस दौरान उन्होंने शो में गोविंदा के पुराने अफेयर और दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव को लेकर खुलकर बात की थी.