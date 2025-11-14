Advertisement
trendingNow13001531
Hindi Newsबॉलीवुड

‘ऐसे पुजारी घर में भी हैं...’ सुनीता आहूजा ने फैमिली पंडित को बताया फर्जी, गोविंदा को मांगनी पड़ी माफी, अब दोबारा बोलीं- ‘मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा...’

Sunita Ahuja: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा के पत्नी सुनीता आहूजा अपने बोल्ड बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने फैमिली पंडित को फर्जी बताया था, जिसके बाद गोविंदा को उनसे माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद अब फिर सुनीता ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएं.

|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनीता आहूजा ने घर के पंडित को बताया फर्जी, गोविंदा को मांगनी पड़ी माफी
सुनीता आहूजा ने घर के पंडित को बताया फर्जी, गोविंदा को मांगनी पड़ी माफी

Sunita Ahuja On Govinda Apology: दशकों से हिंदी सिनेमा और अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे 'हीरो नंबर 1' गविंदा हाल ही में अपने हेल्थ को लेकर सुर्खियों में आए थे. वो अपने परिवार के साथ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को देखने अस्पताल पहुंचे थे, जिसके एक दिन बाद वे खुद अस्पताल में भर्ती हो गए थे. हालांकि, एक दिन बाद उनको भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वे घर पर आराम कर रहे हैं. वहीं, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं. 

हाल ही में उन्होंने अपने पारिवारिक पंडित को फर्जी बताया था, जिसके बाद उनको काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था. इस पूरे विवाद के बाद गोविंदा ने एक वीडियो जारी कर अपने पंडित मुकेश शुक्ला से माफी भी मांगी थी. लेकिन उनका ऐसा करना सुनीता को बिल्कुल रास नहीं आया. उन्होंने अपने नए यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उन्हें ये बात बहुत खराब लगी कि उनके पति किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगें. उनका ये व्लॉग भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paras S Chhabra (@paraschhabra)

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदा का माफी मांगना नहीं आया रास 

अपने नए यूट्यूह व्लॉग में सुनीता ने कहता है कि पिछले कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनके पति गोविंदा जी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सुनीता ने कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पति ची ची यानी गोविंदा उनके लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, बस अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात कही थी. साथ ही उन्होंने खुद भी माफी मांगी. 

1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां... कितना अमीर है टीवी का ये सुपरस्टार? लाखों में लेता है फीस, बना ‘बिग बॉस 19’ विनर का दावेदार, नेटवर्थ है...

अपने व्लॉग में अब खुद मांगी माफी 

सुनीता ने बात करते हुए आगे कहा कि अगर उनकी बात से किसी को बुरा लगा है, तो वो हर सिद्ध पीठ के गुरुजी और हर पवित्र स्थल के गुरुजनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं. उन्होंने बताया कि गोविंदा के घर में तीन पंडित हैं और उन्हें नहीं लगता कि गोविंदा को इस मामले में कोई सफाई देने की जरूरत थी. सुनीता ने कहा कि उन्हें इस बात से सच में बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पति किसी विवाद के लिए इस तरह आगे आएं और माफी मांगें. उन्होंने कुछ दिन पहले ये फर्जी वाली बात कही थी.

सुनीता ने पॉडकास्ट में घर के पंडित को बताया फर्जी 

कुछ समय पहले सुनीता आहूजा पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. जहां उन्होंने फर्जी पुजारियों को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक पंडित उनके घर में भी है, जो गोविंदा के नाम पर कई तरह की महंगी पूजा करवाने का दबाव डालता है. सुनीता ने कहा कि वो अक्सर उस पंडित से कहती हैं कि खुद पूजा कर लिया करो, क्योंकि ऐसी पूजा से गोविंदा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता. सुनीता ने साफ कहा कि वो 2 या 10 लाख की इन तथाकथित अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करतीं. उनका ये बयान काफी वायरल भी हुआ था. 

गोविंदा ने फैमिसी पंडित से मांगी थी माफी 

इसके बाद गोविंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पंडित मुकेश शुक्ला से माफी मांगी थी. वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनके पंडित बहुत योग्य और सम्मानित इंसान हैं. गोविंदा ने कहा कि उनके परिवार का हमेशा से पंडित जी से जुड़ाव रहा है और उनकी धर्मपत्नी ने जो शब्द उनके बारे में कहे, उसके लिए वो दिल से माफी मांगते हैं. उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला को सरल और निष्पक्ष बताते हुए उनका सम्मान दोहराया था. बता दें, गोविंदा और सुनीता ने 1987 में चुपचाप शादी कर ली थी, जिससे उनके दो बच्चे टीना और यशवर्धन आहूजा हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Sunita AhujaGovinda

Trending news

By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!