‘ऐसे पुजारी घर में भी हैं...’ सुनीता आहूजा ने फैमिली पंडित को बताया फर्जी, गोविंदा को मांगनी पड़ी माफी, अब दोबारा बोलीं- ‘मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा...’

Sunita Ahuja On Govinda Apology: दशकों से हिंदी सिनेमा और अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे 'हीरो नंबर 1' गविंदा हाल ही में अपने हेल्थ को लेकर सुर्खियों में आए थे. वो अपने परिवार के साथ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को देखने अस्पताल पहुंचे थे, जिसके एक दिन बाद वे खुद अस्पताल में भर्ती हो गए थे. हालांकि, एक दिन बाद उनको भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वे घर पर आराम कर रहे हैं. वहीं, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं.

हाल ही में उन्होंने अपने पारिवारिक पंडित को फर्जी बताया था, जिसके बाद उनको काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था. इस पूरे विवाद के बाद गोविंदा ने एक वीडियो जारी कर अपने पंडित मुकेश शुक्ला से माफी भी मांगी थी. लेकिन उनका ऐसा करना सुनीता को बिल्कुल रास नहीं आया. उन्होंने अपने नए यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उन्हें ये बात बहुत खराब लगी कि उनके पति किसी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगें. उनका ये व्लॉग भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं.

गोविंदा का माफी मांगना नहीं आया रास

अपने नए यूट्यूह व्लॉग में सुनीता ने कहता है कि पिछले कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनके पति गोविंदा जी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सुनीता ने कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पति ची ची यानी गोविंदा उनके लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, बस अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात कही थी. साथ ही उन्होंने खुद भी माफी मांगी.

अपने व्लॉग में अब खुद मांगी माफी

सुनीता ने बात करते हुए आगे कहा कि अगर उनकी बात से किसी को बुरा लगा है, तो वो हर सिद्ध पीठ के गुरुजी और हर पवित्र स्थल के गुरुजनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं. उन्होंने बताया कि गोविंदा के घर में तीन पंडित हैं और उन्हें नहीं लगता कि गोविंदा को इस मामले में कोई सफाई देने की जरूरत थी. सुनीता ने कहा कि उन्हें इस बात से सच में बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पति किसी विवाद के लिए इस तरह आगे आएं और माफी मांगें. उन्होंने कुछ दिन पहले ये फर्जी वाली बात कही थी.

सुनीता ने पॉडकास्ट में घर के पंडित को बताया फर्जी

कुछ समय पहले सुनीता आहूजा पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. जहां उन्होंने फर्जी पुजारियों को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक पंडित उनके घर में भी है, जो गोविंदा के नाम पर कई तरह की महंगी पूजा करवाने का दबाव डालता है. सुनीता ने कहा कि वो अक्सर उस पंडित से कहती हैं कि खुद पूजा कर लिया करो, क्योंकि ऐसी पूजा से गोविंदा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता. सुनीता ने साफ कहा कि वो 2 या 10 लाख की इन तथाकथित अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करतीं. उनका ये बयान काफी वायरल भी हुआ था.

गोविंदा ने फैमिसी पंडित से मांगी थी माफी

इसके बाद गोविंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पंडित मुकेश शुक्ला से माफी मांगी थी. वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनके पंडित बहुत योग्य और सम्मानित इंसान हैं. गोविंदा ने कहा कि उनके परिवार का हमेशा से पंडित जी से जुड़ाव रहा है और उनकी धर्मपत्नी ने जो शब्द उनके बारे में कहे, उसके लिए वो दिल से माफी मांगते हैं. उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला को सरल और निष्पक्ष बताते हुए उनका सम्मान दोहराया था. बता दें, गोविंदा और सुनीता ने 1987 में चुपचाप शादी कर ली थी, जिससे उनके दो बच्चे टीना और यशवर्धन आहूजा हैं.