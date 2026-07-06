'मुझे ची-ची ने रोका था...' 'लॉकअप 2' में फूट-फूटकर रोईं सुनीता आहूजा, शो छोड़ने की जिद पर अड़ीं

Sunita Ahuja in Lockupp 2: फराह खान और रितेश देशमुख के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के एपिसोड में जमकर ड्रामा और रोमांस देखने को मिल रहा है. बीते दिन इस शो में आकांक्षा चमोला और श्रेया कालरा के बीच काफी बहस देखने को मिली. इसके लेटेस्ट एपिसोड में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इमोशनल होती नजर आईं. 'लॉकअप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में सुनीता फूट-फूटकर रोती नजर आईं. इतना ही नहीं, उन्होंने खाना खाने से भी इनकार कर दिया और शो छोड़कर घर जाने की इच्छा जाहिर की.
दरअसल, 'लॉकअप 2' के हालिया एपिसोड में सुनीता काफी परेशान हो गईं. इसके बाद उन्होंने रितेश देशमुख से कहा कि अब उनसे यहां नहीं रहा जा रहा और वह अपने घर जाना चाहती हैं. उन्होंने जेल का खाना खाने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी साथी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की. लेकिन उनका रोना कम नहीं हुआ, जिसके बाद आखिर में रितेश देशमुख ने उन्हें संभाला.
'लॉकअप 2' के सातवें दिन गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने खाने की क्वालिटी पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि कंटेस्टेंट्स को हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि वे विरोध नहीं कर रहे थे. खाने से मना करते हुए उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स से अपने साथ खड़े होने की अपील की और कहा कि जेल के अंदर उनके 'बच्चों' समेत सभी भूखे हैं. सुनीता ने खाने की बुराई करते हुए गाली-गलौज की और कहा कि सूप का स्वाद 'गाय के पेशाब जैसा' था.
शो में सुनीता आहूजा ने गाली-गलौज करते हुए कहा, 'अब हमें खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी? आप सभी को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए. मेरे सभी बच्चे भी भूखे हैं. सूप का टेस्ट गाय के पेशाब जैसा है. सिर्फ इसलिए कि मैं डीसेंट बन रही हूं और वैसे नहीं दिखा रही हूं, जैसी मैं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम फुटेज के लिए ऐसा करो. मैं आज जाना चाहती हूं. मेरा काम हो गया. मुझे ची-ची (गोविंदा) मना कर रहे थे, 'मत जा, मत जा.' जब-जब उनकी बात नहीं मानी, मुझे तकलीफ हुई है. मैं यहां रहना भी नहीं चाहती.'
शो में सुनीता ने रोते हुए कहा, 'क्या उन्हें लगता है कि हम कूड़ा-कचरा हैं?' बाद में उन्होंने रितेश से अपनी परेशानी बताई और रोते हुए कहा कि वह शो छोड़कर अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं. रितेश ने उन्हें गले लगाया और दिलासा देते हुए कहा कि वह बाद में उनसे बात करेंगे. टास्क खत्म होने के बाद उन्हें जेल के अंदर वापस जाते हुए देखा गया.