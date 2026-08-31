सुनीता आहूजा ने भांजे-भांजी संग मनाया रक्षाबंधन, बेटी टीना ने शेयर की फैमिली फोटो; गायब रहे गोविंदा

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रही अनबन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है. तलाक की खबरों और अफेयर के आरोपों के बीच अब आहूजा परिवार की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं. गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने सोशल मीडिया पर इस पारिवारिक जश्न की कुछ बेहद खास झलकियां शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ हंसता-मुस्कुराता नजर आ रहा है, लेकिन बॉलीवुड के 'नंबर 1' यानी गोविंदा इस जश्न से पूरी तरह नदारद दिखे.
गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का एक इनसाइड वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में टीना के साथ उनके भाई यशवर्धन आहूजा, मां सुनीता आहूजा और उनके कजिन कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह नजर आ रहे हैं. पीले रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में टीना बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि यशवर्धन रेड और सुनीता आहूजा व्हाइट ड्रेस में दिखाई दीं. टीना ने वीडियो में भाई यशवर्धन को राखी बांधते हुए खूबसूरत लम्हों को भी फैंस के साथ शेयर किया है.
फैमिली फोटो से गायब दिखे गोविंदा
इस पूरे सेलिब्रेशन की सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि गोविंदा तस्वीरों में कहीं भी नजर नहीं आए. टीना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "हमारी वाली राखी सेलिब्रेशन!" जहां एक तरफ पूरा परिवार मौसी सुनीता आहूजा और भांजों कृष्णा-आरती के साथ जश्न मना रहा था, वहीं गोविंदा की गैरमौजूदगी ने एक बार फिर उनके पारिवारिक विवाद को हवा दे दी है.
गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहा है विवाद
यह फैमिली गैदरिंग ऐसे समय में सामने आया है जब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं. दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों में सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर कई सार्वजनिक बयान दिए थे. सुनीता ने आरोप लगाया था कि गोविंदा का अपनी एक को-स्टार के साथ अफेयर चल रहा है. इसके बाद मामला तब और बढ़ गया जब गोविंदा को उनकी अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
तलाश, तलाक की अर्जी और फिर याचिका वापस
सुनीता आहूजा को कुछ समय पहले मुंबई के एक फैमिली कोर्ट के बाहर बेटे यशवर्धन के साथ देखा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुनीता ने 2024 में बेवफाई और क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, बाद में गोविंदा के मैनेजर ने पुष्टि की कि सुनीता ने अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली है. दूसरी तरफ, गोविंदा ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और सुनीता को अपनी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.
कृष्णा अभिषेक ने विवाद पर साधी चुप्पी
दूसरी तरफ, गोविंदा के भांजे और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने इस विवाद से दूरी बना रखी है. हाल ही में जब मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी ने कृष्णा से गोविंदा और सुनीता के बीच चल रहे इस हाई-प्रोफाइल विवाद पर सवाल पूछा था, तो कृष्णा ने साफ मना कर दिया. कृष्णा ने पैपराजी से गुजारिश करते हुए कहा था कि वे उनसे उनके मामा और मामी के निजी मामलों पर कोई सवाल न पूछें. फिलहाल गोविंदा के इस पारिवारिक जश्न से गायब रहने पर फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.