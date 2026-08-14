बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा... कोमल के संग दिखे गोविंदा तो सुनीता का चढ़ा पारा, बोलीं- 'शुगर डैडी इतना अमीर है तो...'

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च, साल 1987 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन. पिछले कुछ समय से दोनों के अलग रहने और तलाक की अटकलें भी सामने आती रही हैं. हालांकि, इन खबरों के बीच दोनों की ओर से रिश्ते को लेकर अलग-अलग मौकों पर बातें सामने आती रही हैं. वहीं अब रानी स्वर्णकार के साथ गोविंदा की एयरपोर्ट मौजूदगी और उस पर सुनीता का बेबाक रिएक्शन नया मुद्दा बन गया है. फिलहाल, कथित अफेयर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन इन अटकलों को लेकर गोविंदा और रानी की ओर से कोई भी सफाई नहीं दी गई है.