बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा... कोमल के संग दिखे गोविंदा तो सुनीता का चढ़ा पारा, बोलीं- 'शुगर डैडी इतना अमीर है तो...'

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर गोविंदा आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाए रहते हैं. पिछले कुछ समय से उनकी शादीशुदा जिंदगी और कथित अफेयर को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं, इन खबरों ने उस समय जोर पकड़ लिया, जब गोविंदा को मुंबई एयरपोर्ट पर कथित गर्लफ्रेंड और नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया. एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ नजर आए. पैपराजी ने जैसे ही उन्हें कैमरे में कैद करना शुरू किया, गोविंदा और रानी ने मुस्कुराते हुए पोज दिए.
इतना ही नहीं, गोविंदा ने रानी को अकेले कैमरे के सामने पोज देने के लिए भी आगे किया. इसके बाद, दोनों एयरपोर्ट के अंदर चले गए. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही एक बार फिर गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
गोविंदा और रानी के वीडियो के सामने आने के बाद पैपराजी ने सुनीता आहूजा से भी इस बारे में सवाल किया. दरअसल उनसे गोविंदा और रानी की आने वाली फिल्म ‘रूपा’ के प्रमोशन को लेकर रिएक्शन मांगी गई थी. सुनीता ने इस सवाल का जवाब बेहद बेबाक अंदाज में दिया. उन्होंने कहा कि पहले फिल्म बननी भी तो चाहिए, प्रमोशन तो फिल्म बनने के बाद होता है. इसके बाद उन्होंने गोविंदा और रानी की साथ में मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि 'बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए'.
सुनीता सिर्फ यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने कपड़ों और स्टाइल को लेकर भी कोमल पर तंज किया और कहा कि उनका शुगर डैडी इतना अमीर है तो कम से कम ढंग के कपड़े पहनने चाहिए. आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने गोविंदा के लिए कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है. सुनीता के इस बयान ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच फिर से नई हलचल पैदा कर दी है. हालांकि, उनके बयान को लेकर अलग-अलग तरह की रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं.
According to rumours, 62-year-old Govinda is dating 56-year-old Komal Rani Swarnkar.
His wife said, “Govinda is roaming around with her on the name of movie promotions but that's fake. He should be ashamed of roaming around with a woman his daughters’ age. He has lost his… pic.twitter.com/vhShxRHQO5
— TEJASH (@Tejashyy) August 14, 2026
इस पूरे मामले से पहले गोविंदा ने पहले ही सुनीता के कथित अफेयर वाले दावों पर अपनी बात रख दी थी. गोविंदा ने पत्नी के अंदाज को लेकर कहा कि वो उन्हें प्यार से डांटती-फटकारती हैं और वो भी उनकी बातों को प्यार से स्वीकार कर लेते हैं. गोविंदा के इस बयान से साफ है कि दोनों के बीच रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बावजूद, वो सुनीता की बातों को सिर्फ मजाक के तौर पर देखते हैं.
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च, साल 1987 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन. पिछले कुछ समय से दोनों के अलग रहने और तलाक की अटकलें भी सामने आती रही हैं. हालांकि, इन खबरों के बीच दोनों की ओर से रिश्ते को लेकर अलग-अलग मौकों पर बातें सामने आती रही हैं. वहीं अब रानी स्वर्णकार के साथ गोविंदा की एयरपोर्ट मौजूदगी और उस पर सुनीता का बेबाक रिएक्शन नया मुद्दा बन गया है. फिलहाल, कथित अफेयर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन इन अटकलों को लेकर गोविंदा और रानी की ओर से कोई भी सफाई नहीं दी गई है.