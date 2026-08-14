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बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा... कोमल के संग दिखे गोविंदा तो सुनीता का चढ़ा पारा, बोलीं- 'शुगर डैडी इतना अमीर है तो...'

Sunita Ahuja On Govinda-Komal: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नई हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनीता आहुजा ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि,'.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:13 PM IST
बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा... कोमल के संग दिखे गोविंदा तो सुनीता का चढ़ा पारा, बोलीं- 'शुगर डैडी इतना अमीर है तो...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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