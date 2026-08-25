Sunita Ahuja Video Viral: पति से अनबन के बीच मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा, खाटू श्याम के सामने दिखीं भावुक

गोविंदा के साथ अपनी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुनीता आहूजा मंगलवार को राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर पहुंचीं. उन्होंने वहां पूरे भक्तिभाव से बाबा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. मंदिर से सामने आए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में सुनीता हाथ जोड़कर खड़ी नजर आईं. उन्होंने सिर पर गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था और काफी शांत और भक्ति में डूबी दिखाई दीं. इसके बाद, उन्होंने हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए और मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की.
सुनीता आहूजा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार खबरों में हैं. गोविंदा के साथ उनके रिश्ते में कथित दरार की खबरों के बीच उनका मंदिर जाना लोगों का ध्यान खींच रहा है. करीब चार दशक से साथ निभा रहा ये कपल इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है. ऐसे में सुनीता का मंदिर पहुंचकर पूजा करना और भगवान के सामने सिर झुकाना कई सवाल भी खड़े कर रहा है.
गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं. कहा जा रहा है कि दोनों को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया, जिसके बाद उनके कथित रिश्ते को लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. फोटोज और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे. कई रिपोर्ट्स में कोमल रानी का नाम गोविंदा की पर्सनल लाइप से जुड़ी खबरों के साथ जोड़ा गया.हालांकि, इन कथित रिश्तों को लेकर अभी तक दोनों की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है.
गोविंदा और कोमल रानी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुनीता आहूजा के रिएक्शन ने मामले को और चर्चा में ला दिया. पैपराजी ने जब उनसे गोविंदा के एक्ट्रेस के साथ नजर आने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'. उनकी इस टिप्पणी को नाराजगी से जोड़कर देखा गया.
इसी बीच गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर तलाक की चर्चाएं भी तेज हुईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने तलाक की कार्रवाई वापस ले ली. उन्होंने दावा किया कि उन्हें गोविंदा के कोमल रानी से शादी करने की प्लानिंग की जानकारी मिली थी. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि एक्टर की दूसरी शादी की कोई संभावना नहीं है और सुनीता अब भी उनकी पत्नी हैं.
परिवार से जुड़े कई लोगों ने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है. आरती सिंह, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी बात रख चुके हैं. हालांकि, इन तमाम चर्चाओं के बीच गोविंदा ने अब तक इस पूरे मामले पर वो चुप्पी बनाए हुए हैं और पब्लिकली कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं.