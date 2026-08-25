Sunita Ahuja Video Viral: पति से अनबन के बीच मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा, खाटू श्याम के सामने दिखीं भावुक

गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस कोमल रानी को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं. कहा जा रहा है कि दोनों को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया, जिसके बाद उनके कथित रिश्ते को लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. फोटोज और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे. कई रिपोर्ट्स में कोमल रानी का नाम गोविंदा की पर्सनल लाइप से जुड़ी खबरों के साथ जोड़ा गया.हालांकि, इन कथित रिश्तों को लेकर अभी तक दोनों की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है.