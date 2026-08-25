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Sunita Ahuja Video Viral: पति से अनबन के बीच मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा, खाटू श्याम के सामने दिखीं भावुक

Sunita Ahuja Viral Video: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही में खाटू श्याम मंदिर में प्रार्थना करने पहुंची. उनका मंदिर जाना ऐसे समय में हुआ है, जब एक्टर के साथ उनकी शादीशुदा जीवन में कथित तनाव की खबरें चर्चा में हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 25, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:10 PM IST
Sunita Ahuja Video Viral: पति से अनबन के बीच मंदिर पहुंचीं सुनीता आहूजा, खाटू श्याम के सामने दिखीं भावुक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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