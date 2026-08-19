गोविंदा संग तलाक की अटकलों पर लगा ब्रेक, सुनीता आहूजा ने केस लिया वापस; बेटे संग पहुंची थीं फैमिली कोर्ट

Sunita Ahuja Divorce Withdraws: पिछले साल से ही गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी में मुश्किलों और उनके तलाक की खबरों की चर्चा हो रही है. इसी बीच बुधवार को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचीं. यह मामला उस वक्त सामने आया है, जब कुछ दिन पहले सुनीता ने अपने पति और अभिनेता गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर कई आरोप लगाए थे और उन पर धोखा देने का भी आरोप लगाया था. सुनीता और गोविंदा की शादी को करीब चार दशक हो चुके हैं. हालांकि, कोर्ट पहुंचने की वजह के बारे में सुनीता ने कोई जानकारी नहीं दी.
इसी बीच गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कन्फर्म किया है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक का केस वापस ले लिया है. उन्हें मुंबई के बांद्रा कोर्ट में देखा गया था, हालांकि इसकी वजह पता नहीं चल पाई. सुनीता आहूजा लंबे समय से गंभीर आरोप लगाती रही हैं और विवादित बातें कहती रही हैं, जिनका गोविंदा भी समय-समय पर जवाब देते रहे हैं.
गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पिछले दो सालों में मीडिया में इस पूरे मामले के जिस तरह से सामने आने पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि इस मामले को इतना आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि झगड़े तो होते ही हैं और ज़िंदगी चलती रहती है. उन्होंने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को यह जानने की जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी. परिवार के मामले परिवार के अंदर ही रहने चाहिए. कई बातें बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाती हैं. अगर आज केस वापस लिया जाना था, तो इसे शुरू में दायर ही क्यों किया गया था? मुझे इस बात का दुख है. हम तमाशा क्यों बन गए?'
वहीं, बुधवार दोपहर सुनीता को यशवर्धन के साथ फ़ैमिली कोर्ट से निकलते हुए देखा गया. इस दौरान सुनीता धारीदार शर्ट और ट्राउजर पहने नजर आईं. इस दौरान जब फ़ोटोग्राफ़रों ने उनसे इस विज़िट के बारे में पूछा, तो सुनीता ने कोई जानकारी नहीं दी. इसके बजाय, उन्होंने मज़ाक में कहा, 'बर्थडे मनाने आए हैं.' फिर वह अपनी कार में बैठ गईं.
दरअसल, गोविंदा और सुनीता के बीच चल रही अनबन तब ज्यादा चर्चा में आई, जब गोविंदा को उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया. इसके बाद सुनीता ने गोविंदा और कोमल की नजदीकी को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने गोविंदा के साथ नजर आ रही अभिनेत्री को लेकर भी नाराजगी जताई थी.
सुनीता ने एक बातचीत में गोविंदा को 'शुगर डैडी' तक कह दिया था. उन्होंने कहा था कि वह ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, जो उनकी बेटी की उम्र की है. इसके अलावा, उन्होंने कोमल के पहनावे पर भी टिप्पणी की थी और उन्हें ठीक से कपड़े पहनने की सलाह दी थी. हालांकि, गोविंदा और कोमल के बीच किसी प्रेम संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है. गोविंदा ने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह पेशेवर बताया. इसके बाद गोविंदा ने एक वीडियो के जरिए सुनीता की बातों पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने उनसे अपने काम में दखल नहीं देने और ऐसी बातें नहीं कहने को कहा था, जिससे उनकी छवि या काम पर असर पड़े. उम्र के अंतर को लेकर उठ रहे सवालों पर गोविंदा ने कहा था कि बॉलीवुड में पहले भी कई बड़े अभिनेताओं ने खुद से कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम किया है. किसी फिल्म में साथ काम करने को सीधे रिश्ते से जोड़ना सही नहीं है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर की थी. इसके पीछे क्रूरता, व्यभिचार और साथ छोड़ने जैसे कारण बताए गए थे. हालांकि, कुछ समय बाद गणेश चतुर्थी के दौरान दोनों एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि कोई भी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता.
गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. टीना, जिन्हें नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, साल 2015 में फिल्म 'सेकंड हैंड हसबैंड' से बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. वहीं, यशवर्धन भी अभिनय की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)