संजय कपूर की मौत के बाद पहली बर्थ एनिवर्सरी, करिश्मा कपूर ने लिखा इमोशनल पोस्ट- तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हें...

Karisma Kapoor ने संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर बच्चों के लिए पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पोस्ट में करिश्मा ने कहा कि तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे.
Trending Photos
Sunjay Kapur Birth Anniversary: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत को चार महीने हो चुके हैं. इनका निधन 12 जून, 2025 को हुआ था. संजय के निधन के बाद उनका पहली बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है. जिसमें केक और कैंडिल के साथ डैड लिखा हुआ है. ये पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है.
करिश्मा का बच्चों के लिए पोस्ट
करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान अपने पिता को बहुत मिस करते हैं. इस बात का सबूत करिश्मा कपूर का ये पोस्ट है जिसमें केक के ऊपर डैड लिखा हुआ है. इस केक के ऊपर करिश्मा ने एक कैप्शन भी लिखा है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें...
एक्ट्रेस ने केक की फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'माय समू और कियू..तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे.' इसके साथ ही हॉर्ट वाला आइकन शेयर किया. करिश्मा कपूर के इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों बच्चों को अपने पिता की कमी कितनी खल रही है. यहां तक कि संजय कपूर की मौत पर दोनों बच्चों का रो रोकर बुरा हाल था. जहां पर करिश्मा जैसे तैसे दोनों को संभालती दिखी थीं.
.'उन्होंने खुद बहुत गलतियां...' सुनीता आहूजा संग तलाक की खबरों पर बोले गोविंदा- मर्द और औरत अक्सर
कैसे हुई थी संजय कपूर की मौत?
संजय कपूर की अचानक मौत लोगों के लिए शॉकिंग थी. वो ब्रिटेन में पोले खेल रहे थे. तभी उनके गले में मधुमक्खी आ गई. जिससे उन्हें कार्डियर अरेस्ट आ गया. मशहूर बिजनेसमैन की मौत से ना केवल संजय की वाइफ प्रिया का हाल बेहात था तो वहीं बल्कि एक्स वाइफ करिश्मा कपूर काफी दुखी थीं. करिश्मा और संजय ने साल 2003 में शादी की थी. जिससे उनके दो बच्चे समायरा और कियान है. शादी के कई साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए. इसके बाद साल 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया.कहा जाता है कि करिश्मा ने संजय से तलाक के बाद मोटी ऐलिमनी ली थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.