/Explained: बिजनेसमैन संजय कपूर वसीयत और संपत्ति विवाद, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर क्या-क्या कहा? कहां फंसा है पेंच

Sanjay kapur family property dispute: मशहूर उद्योगपति स्वर्गीय संजय कपूर के परिवार के बीच चल रहा करोड़ों की संपत्ति और विरासत का विवाद अब आपसी सहमति से सुलझने की राह पर है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संतोष व्यक्त किया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है. अदालत ने सभी पक्षों के बीच बन रहे सहयोग की सराहना की और उम्मीद जताई कि सालों लंबे अदालती मुकदमों की जगह आपसी बातचीत से मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा.
जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक मध्यस्थता रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया. बेंच ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि मध्यस्थता प्रक्रिया बहुत ही संतोषजनक ढंग से चल रही है. अदालत ने दर्ज किया कि संबंधित पक्ष आपस में सहयोग कर रहे हैं और अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है. बेंच एंड बार की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि वह बहुत आशावादी हैं कि जिस तरह से सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं, उससे सभी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाएंगे.
पूर्व CJI चंद्रचूड़ क्यों कर रहे हैं मध्यस्थता?
सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए मई में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया था. मध्यस्थ द्वारा सौंपी गई 5 अगस्त की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को बताया गया कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ गहन चर्चा की गई है. पारिवारिक ट्रस्ट की संरचना और उसकी संपत्तियों से जुड़े दावों व अधिकारों पर विस्तार से बात हुई है. सभी पक्ष मध्यस्थ की देखरेख में अपने दावों के समग्र समाधान की संभावना तलाशने के लिए तैयार हो गए हैं.
टैक्स एक्सपर्ट और CA की ली जा रही मदद
ट्रस्ट और संपत्ति की जटिल संरचना को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ ने प्रक्रिया में एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक टैक्स विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली हैं. इसके साथ ही पूर्व CJI ने अदालत से थोड़ा और समय देने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया को 2 नवंबर तक जारी रखने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि वह मध्यस्थ की अगली रिपोर्ट का इंतजार करेगा.
कहां से शुरू हुआ विवाद और क्या है मुख्य वजह?
यह पूरा मामला रानी कपूर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है. रानी कपूर स्वर्गीय संजय कपूर की मां हैं. बेंच एंड बार में छपी खबर के मुताबिक, उनका आरोप है कि 2017 में स्ट्रोक आने के बाद, उनके दिवंगत बेटे संजय कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी शारीरिक स्थिति और उन पर किए गए भरोसे का गलत फायदा उठाया. रानी कपूर का दावा है कि उनकी संपत्ति को बिना उनकी जानकारी और सहमति के फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के नाम पर कई डॉक्युमेंट्स पर साइन करवाए गए, जिनमें खाली कागज भी शामिल थे.
प्रिया कपूर पर लगे आरोप और सोना ग्रुप
पिछले साल जून में संजय कपूर के निधन के बाद यह पारिवारिक विवाद और ज्यादा गहरा गया. रानी कपूर का आरोप है कि बेटे की मौत के तुरंत बाद प्रिया कपूर ने तेजी से कदम उठाते हुए सोना ग्रुप की प्रमुख कंपनियों और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. रानी कपूर का कहना है कि परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रिया कपूर और उनके बच्चों के पास चला गया है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला. इसी वजह से रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट की सभी संपत्तियों के हस्तांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है.
करिश्मा कपूर के बच्चों का रुख
इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब संजय कपूर की पूर्व पत्नी व अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने भी कानूनी रास्ता अपनाया. करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्रिया कपूर पर संजय कपूर की वसीयत में जालसाजी करने और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया. बच्चों ने मांग की थी कि प्रिया कपूर को संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोका जाए. इस पर 30 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए स्थगनादेश जारी किया था.
कोर्ट का संदेश- खुले दिल और दिमाग से करें बात
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजते वक्त जो सलाह दी थी, उसे दोहराते हुए एक बार फिर परिवार को याद दिलाया कि वे इस प्रक्रिया में खुले दिमाग और खुले दिल के साथ भाग लें. कोर्ट का मानना है कि सालों-साल चलने वाली मुकदमेबाजी से किसी का भला नहीं होता, बल्कि परिवार की ऊर्जा और संपत्ति दोनों नष्ट होती हैं. अब सभी की नजरें 2 नवंबर को आने वाली मध्यस्थता की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं.