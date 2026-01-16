Advertisement
trendingNow13075943
Hindi Newsबॉलीवुडसंजय कपूर के 30,000 करोड़ के विल केस में बड़ा ट्विस्ट, क्या प्रिया कपूर के हाथ से निकल जाएगी पति की सारी संपत्ती? कॉल रिकॉर्ड्स ने पलटा पूरा मामला

संजय कपूर के 30,000 करोड़ के विल केस में बड़ा ट्विस्ट, क्या प्रिया कपूर के हाथ से निकल जाएगी पति की सारी संपत्ती? कॉल रिकॉर्ड्स ने पलटा पूरा मामला

Sunjay Kapur: संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक नया और चौंका देने वाला ट्विस्ट आया है. सोशल मीडिया पर सामने आए कथित कॉल रिकॉर्ड्स ने उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे वसीयत की सच्चाई और गहराई से जांच के घेरे में आ गई है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय कपूर के 30,000 करोड़ के विल केस में बड़ा ट्विस्ट
संजय कपूर के 30,000 करोड़ के विल केस में बड़ा ट्विस्ट

Sunjay Kapur Inheritance Battle: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड, जाने-माने दिवंगत बिजनेसमैन और सोना कॉमस्टार के एक्स-चेयरमैन संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रही विरासत की कानूनी लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर सामने आए कथित कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया. इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक, संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर उस दिन गुरुग्राम में मौजूद नहीं थीं.

जिस दिन संजय कपूर की कथित वसीयत पर दस्तखत किए जाने का दावा किया गया. रिकॉर्ड्स में दावा किया गया है कि 21 मार्च, 2025 को जब वसीयत पर दस्तखत की बात कही जा रही थी, उस समय प्रिया कपूर का मोबाइल फोन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्टिव था. ये वही तारीख है, जिस दिन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा था कि वे खुद गुरुग्राम में मौजूद थीं और वसीयत उन्हीं की मौजूदगी में तैयार हुई थी. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो रही प्रिया कपूर की फोन लोकेशन 

फोन लोकेशन का ये दावा उनके बयान से बिल्कुल उलट बताया जा रहा है. इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि प्रिया कपूर का पूरा केस इसी कथित वसीयत पर टिका हुआ है. अगर किसी भी वजह से इस वसीयत पर सवाल उठता है, तो उनकी पूरी दलील कमजोर हो जाती है. उन्होंने कहा कि ये वसीयत न तो रजिस्टर्ड है और न ही किसी ठोस प्रोसेस का पालन होता दिख रहा है. ऐसे में फोन रिकॉर्ड्स गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

96 साल पुराना दुनिया का वो सबसे प्यारा गाना, जो आज बन चुका है सबसे डरावना... जिसे सुनते ही कांप जाती है रूह, लेकिन ऐसा क्यों?

प्रिया कपूर ने कोर्ट में दी गलत जानकारी?

आशीष दीक्षित ने आगे कहा कि अगर ये साबित होता है कि हलफनामे में गलत जानकारी दी गई है, तो ये सीधे तौर पर झूठा बयान और कोर्ट में शपथ लेने के बाद गलत जानकारी देने का मामला बनता है. इसे अदालत की प्रक्रिया के साथ धोखा माना जा सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है. इसमें 7 साल तक की सजा और केस खारिज होने तक की संभावना बन सकती है. इस खबर ने सामने आते ही हर किसी को हैरान कर दिया. 

fallback

इस मामले में क्या कहते हैं कानूनी जानकार? 

बाकी कानूनी जानकारों का भी मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत अगर हलफनामे से टकराते हैं, तो अदालत व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है. एडवोकेट स्वप्निल कोठारी के मुताबिक, एक भी बड़ा विरोधाभास कोर्ट को सतर्क कर देता है. इसके बाद सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि पूरी वसीयत और उसके बनने का प्रोसेस को बारीकी से जांचा जाता है. सीनियर एडवोकेट अशोक परांजपे के मुताबिक, भले ही वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी न हो, लेकिन जिन गवाहों ने दस्तखत होते देखे हों.

7 महीने से जारी है वीरासत की जंग 

उन्होंने कहा कि उनक गवाहों की मौजूदगी बेहद अहम होती है. इस मामले में पहले से ही संजय कपूर के बच्चों की ओर से कई आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं. इनमें वसीयत में स्पेलिंग की गलतियां, गलत सर्वनाम (लिखने में जेंडर से जुड़ी गलती) और इंटरनल कॉनट्राडिक्शन की बात कही गई है. बता दें, संजय कपूरी की मौत को 7 महीने हो चुके हैं. उनका निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था. अब उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच वीरासत की जंग चल रही है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Priya KapurSunjay KapurKarisma Kapoor

Trending news

भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?