सौतेली मां ने बनाई फर्जी वसीयत! करिश्मा के बच्चे मांग रहे हक, संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर सस्पेंस बरकरार

Sunjay Kapoor Net Worth: करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति को लेकर सौतेली मां प्रिया सचदेव पर फर्जी वसीयत बनाने और उन्हें हिस्से से वंचित करने का आरोप लगाया है. 30,000 करोड़ की संपत्ति विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है, जहां अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:44 AM IST
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर सस्पेंस बरकरार
Sunjay Kapoor Property Battle: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुआ था. आज उनके निधन को 120 दिन यानी लगभग 4 महीने हो चुके हैं. वहीं, उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर छिड़ा झगड़ा अब अदालत तक पहुंच गया है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रिया ने उन्हें 'सिंड्रेला की सौतेली मां' की तरह ट्रीट किया. 

साथ ही उनका कहना है कि संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी कम कर बची हुई पूरी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम संपत्ति ट्रांसफर कर दी. ये मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बच्चों की ओर से पैरवी कर रहे हैं. जेठमलानी ने कोर्ट में दावा किया कि प्रिया कपूर की ओर से पेश की गई वसीयत फर्जी है और इसमें संजय कपूर की असली इच्छा नहीं दिखाई देती. ये वसीयत 21 मार्च, 2025 की बताई गई है, जिसमें संजय की पूरी संपत्ति प्रिया के नाम की गई है.

प्रिया सचदेव ने बनाई फर्जी वसीयत!

साथ ही करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना है कि ये वसीयत प्रिया और उनके साथियों ने मिलकर तैयार की ताकि उन्हें उत्तराधिकार से बाहर किया जा सके. इसके खिलाफ बच्चों ने कोर्ट में पार्टिशन सूट दायर कर संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा है. जेठमलानी ने कहा कि संजय कपूर बेहद समझदार और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन थे, वे कभी भी बिना भरोसेमंद लोगों से सलाह लिए इतनी बड़ी वसीयत नहीं बनाते. उन्होंने कहा, “ये वसीयत इतनी खराब तरीके से तैयार की गई है कि कोई भी अनुभवी वकील इसे अपना काम नहीं कहेगा”. 

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है दस्तावेज!

उन्होंने सवाल उठाया कि वसीयत किसने तैयार की, क्योंकि ये किसी वकील की ओर से नहीं बनाई गई लगती. कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि ये दस्तावेज एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, जो 17 मार्च को बदली गई थी. वकील जेठमलानी ने ये भी बताया कि वसीयत जिस कंप्यूटर में सेव थी, वो संजय का नहीं बल्कि किसी और का था. उन्होंने दावा किया कि जिस शख्स ने वसीयत में बदलाव किए, उसे बाद में प्रिया कपूर ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया. 

प्रिया सचदेव को बताया- सिंड्रेला की सौतेली

उन्होंने कहा कि ये सब साजिश के तहत किया गया ताकि पूरी संपत्ति प्रिया को मिल सके. इसके अलावा गवाहों ने भी वसीयत की पुष्टि में कोई हलफनामा नहीं दिया, जिससे शक और बढ़ गया है. कोर्ट में जेठमलानी ने कहा, “ये असली सौतेली मां नहीं, सिंड्रेला की सौतेली मां जैसी कहानी है”. उनके मुताबिक, वसीयत में करिश्मा के बच्चों को सिर्फ 26% हिस्सेदारी दी गई है, जबकि प्रिया और उनके बेटे अजारियस को करीब तीन-चौथाई संपत्ति दी गई है. 

13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

उन्होंने कहा कि प्रिया ने जल्दबाजी में सब कुछ अपने नाम कराने की कोशिश की और बाकी परिवार को चुप रखने के लिए एनडीए साइन करवाया. वहीं, प्रिया कपूर के वकील राजीव नायर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि वसीयत पूरी तरह से वैध है और संजय कपूर ने इसे अपनी इच्छा से बनाया था. उनका कहना था कि बच्चों का दावा टिकाऊ नहीं है और दस्तावज़ के सबूत साफ तौर पर सही हैं. अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Karisma KapoorSunjay Kapoor

