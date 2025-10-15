Advertisement
‘He को लिखा गया She...’, संजय कपूर की वसीयत पर बवाल, करिश्मा कपूर के बच्चों ने बोले- ‘पिता के नाम पर...’

Sunjay Kapur Net Worth: हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर करिश्मा कपूर के बच्चों ने उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वसीयत में कई गड़बड़ियां हैं, जैसे संजय को 'She' लिखा गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई आज यानी 15 अक्टूबर को होगी.

Oct 15, 2025, 06:15 AM IST
संजय कपूर की वसीयत पर बवाल
संजय कपूर की वसीयत पर बवाल

Sunjay Kapur Net Worth Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार (14 अक्टूबर) को दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की वीरासत को लेकर चल रहे विवाद पर नई दलीलें सुनी गईं. ये केस, ‘MS. Samaira Kapur & Anr v. Mrs. Priya Kapur & Ors’ काफी सुर्खियों में है, क्योंकि करिश्मा कपूर के बच्चे सामायरा और कियान कपूर ने कोर्ट में अपने पिता की वसीयत को चुनौती दी है. उनका कहना है कि ये वसीयत फर्जी है और इसमें कई गड़बड़ियां हैं. 

केस की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह के सामने हुई, जिसमें सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कई गंभीर मुद्दे रखे. जेठमलानी ने कहा कि ये वसीयत असली नहीं है, क्योंकि इसमें कई जगह संजय कपूर को 'She' और 'Her' यानी स्त्रीलिंग शब्दों से संबोधित किया गया है. उन्होंने कहा, 'इतने समझदार इंसान अपनी वसीयत में खुद को महिला के तौर पर कैसे लिखेंगे?'. उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया जिसमें लिखा है, 'Signed and declared by Sunjay Kapur the testatrix above named as and for 'her' last will'.

वसीयत में He को लिखा गया She

उन्होंने कहा, ''टेस्टेट्रिक्स' शब्द महिलाओं के लिए होता है, जो दिखाता है कि ये वसीयत फर्जी है'. वकील ने आगे कहा कि वसीयत में 4 बार संजय कपूर को 'She' बताया गया है. उन्होंने कहा, 'एक ऐसा शख्स, जो अपनी इमेज और राइटिंग को लेकर इतना केयरफुल रहता था, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता'. जेठमलानी ने इसे 'मजाकिया और बदनाम करने वाला दस्तावेज' बताया और कहा कि अगर संजय कपूर वाकई में इसे पढ़ते, तो कभी साइन नहीं करते. उन्होंने कहा, 'ये वसीयत उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है'.

OTT की सबसे महंगी सीरीज, जिसमें हैं टोटल 42 एपिसोड, आखिर के 8 एपिसोड को बनाने में खर्च हुए 500 करोड़, रेटिंग भी है 8.6

जेठमलानी ने प्रिया कपूर पर साधा निशाना 

सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने प्रिया कपूर पर भी निशाना साधा और कहा, 'वे एक तरह से जुआ खेल रही हैं, अपने पति की विरासत पर कब्जा करने के लिए'. उन्होंने कहा, 'अगर बच्चों को लालची कहा जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि जो कुछ भी उन्हें मिला है, वो उनके दादी और पिता की मेहनत का फल है'. उन्होंने कोर्ट से कहा, 'असल लालच तो इस वसीयत में लिखा हुआ है'. वकील ने आगे कहा कि वसीयत तैयार करने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. संजय कपूर की राइटिंग, साइन या फोटो जैसे कोई प्रूफ नहीं हैं. 

60% संपत्ति की मालिक हैं  प्रिया कपूर

सबकुछ सिर्फ डिजिटल तौर पर बताया गया है. गवाहों ने भी अभी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं किया है. उन्होंने सवाल उठाया, 'ना समय पता है, ना जगह, ना ये कि इसे किसने लिखा. इस पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी है'. जेठमलानी ने कहा कि वसीयत में संजय कपूर की मां, रानी कपूर का जिक्र तक नहीं है, जो बेहद अजीब बात है. उन्होंने कहा, 'ये दिखाता है कि वसीयत किसी ऐसे शख्स ने बनाई है जो संजय की मां को पूरी तरह बाहर रखना चाहता था'. उन्होंने ये भी कहा कि प्रिया कपूर अब सीधे 60% संपत्ति की मालिक हैं.

आज होगी अगली सुनवाई 

साथ ही उन्होंने बताया, 'प्रिया कपूर ट्रस्ट के 75% हिस्से पर भी नियंत्रण रखती हैं. वकील ने इसे 'विरासत नहीं बल्कि कब्जा बताया'. अब इस केस की अगली सुनवाई बुधवार 15 अक्टूबर यानी को होगी. बता दें, संजय कपूर का निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में हुआ था. खबरों के मुताबिक, उनकी मौत पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई, जिससे हार्ट अटैक ट्रिगर हुआ. हालांकि, उनकी मौत के बाद अब उनकी वसीयत को लेकर बवाल मचा हुआ है.

