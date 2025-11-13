Advertisement
‘शर्म नहीं आती...’ घर के बाहर पैप्स की भीड़ से गुस्से से तिलमिलाए सनी देओल, हाथ जोड़कर खूब सुनाई खरी-खोटी

Sunny Deol Angry: हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से छुट्टी होकर घर आए थे. ऐसे में उनके घर बाहर मिलने वालों के साथ-साथ मीडिया और पैपराजी की भीड़ लगी हुई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सनी देओल को गुस्से से लाल-पीला होते हुए देखा जा सकता है. 

घर के बाहर पैप्स की भीड़ से गुस्से से तिलमिलाए सनी देओल
घर के बाहर पैप्स की भीड़ से गुस्से से तिलमिलाए सनी देओल

Sunny Deol Angry On Paparazzi: 4-5 दिनों के बाद हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं और घर पर ही आराम कर रहे हैं. ऐसे में उनके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है. साथ ही उनके घर के बाहर मीडिया और पैपराजी की भीड़ लगी हुई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सनी देओल को गुस्से से लाल-पीला होते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सनी देओल अपने घर के अंदर जाते हुए नजर आते हैं. 

साथ ही वे बेहद ही गुस्से के साथ घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े मीडिया और पैपराजी को गुस्से से दखते हैं, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उनको गुस्सा फट पड़ता है वो पैपाराजी पर चिल्ला देते हैं. वीडियो में सनी देओल अपने दोनों हाथ जोड़े पैप्स को खूब खरी-खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं. वे मीडिया और पैप्स से दूरी बनाए रखने की अपील करते हैं साथ ही वे हाथ जोड़कर कहते हैं, ‘आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में भी मां-बाप हैं, बच्चे हैं, शर्म नहीं आती?’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पैपराजी को देख बुरी तरह भड़के सनी देओल

सनी की ये नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके पिता को अभी शांति और आराम की जरूरत है, लेकिन लगातार कैमरे और भीड़ उनके लिए परेशानी बन रहे हैं. आमतौर पर मीडिया के साथ प्यार से पेश आने वाले सनी देओल ये रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो वायरल होने के बाद फैंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं और पैप्स को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि मीडिया को भी कभी-कभी सेंसिटिव भी होना चाहिए. खासकर ऐसे समय पर जब कोई पहले से परेशान है. 

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत? दोस्त ‘वीरू’ का हाल-चाल लेने उनके घर पहुंचे ‘जय’

अब घर पर रिकवरी कर रहे धर्मेंद्र

यूजर्स ने सोशल मीडिाय पर लिखा कि धर्मेंद्र जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ऐसे में मीडिया को थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए. कई लोगों ने कहा कि सनी का गुस्सा जायज है, क्योंकि लगातार कैमरों की फ्लैश और शोर उनके पिता के आराम में रोड़ा डाल रहे थे. धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन अब वे धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं. उनकी बेटी ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर फैंस को भरोसा दिलाया कि अब उनके पापा की तबीयत ठीक है और वे रिकवर कर रहे हैं.

