सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर के लिए मेगा प्लान, जयपुर से मुंबई तक होगा ग्रैंड लॉन्च; आमिर खान भी होंगे शामिल?

Batwara 1947 Trailer Release Date: सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को रिलीज होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है. ऐसे में अब फिल्म के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने अपनी कमर कस ली है. एक तरफ ऑडियंस ट्रेलर देखने के लिए बेताब है, तो दूसरी ओर मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च के लिए खास प्लान तैयार किया है.
फिल्म 'बंटवारा 1947' के हर एक मूवमेंट को मेकर्स बेहद खास बनाना चाहते हैं. खबरों के मुताबिक, 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर को दो अलग-अलग शहरों में लॉन्च किया जाएगा. पहले जयपुर में आयोजित इवेंट में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा और फिर मुंबई में ग्रैंड इवेंट रखा जाएगा.
दरअसल, फिल्म 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च के लिए दो बड़े शहरों को चुना है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जुलाई को राजस्थान के जयपुर स्थित ऐतिहासिक राज मंदिर सिंगल-स्क्रीन थिएटर में भव्य शुरुआत के साथ ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा. इस खास इवेंट में फैंस और मीडिया को इनवाइट किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी भी मौजूद रहेंगे. जयपुर के इस आइकॉनिक थिएटर में पहले भी कई बड़े लॉन्च हो चुके हैं. इसके बाद अगले दिन, 29 जुलाई को मुंबई में एक भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा जाएगा. इसमें भी मीडिया और फैंस शामिल होंगे. इस इवेंट में आमिर खान के भी शामिल होने की उम्मीद है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर का राज मंदिर बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के लिए बहुत खास है. 'गदर 2' और 'जाट' जैसी फिल्मों का प्रमोशन भी उन्होंने यहीं किया था और दोनों फिल्मों को सफलता मिली थी, जिसके बाद इसे फिल्म के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है. 'बंटवारा 1947' में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
बता दें कि सनी देओल की 'बंटवारा 1947' सैयद असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नइ देख्या' पर आधारित है. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म विभाजन की एक संवेदनशील मानवीय कहानी है. इसमें भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दौर की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे.