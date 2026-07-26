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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर के लिए मेगा प्लान, जयपुर से मुंबई तक होगा ग्रैंड लॉन्च; आमिर खान भी होंगे शामिल?

Batwara 1947 Trailer Release Date: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च के लिए मेकर्स ने मेगा प्लान तैयार किया है. ट्रेलर को पहले जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर में लॉन्च किया जाएगा और फिर बाद में मुंबई में ग्रैंड इवेंट आयोजित किया जाएगा. आइए जानते हैं ट्रेलर लॉन्च की डेट-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:47 PM IST
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर के लिए मेगा प्लान, जयपुर से मुंबई तक होगा ग्रैंड लॉन्च; आमिर खान भी होंगे शामिल?
Image Credit: बंटवारा 1947 का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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