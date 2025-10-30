धर्मेंद्र को देख भावुक हुए सनी देओल, बोले- 'पापा फिर से धमाल मचाने', पोते अगस्त्य की फिल्म देखकर फूले नहीं समाए अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर जारी हो चुका है और इंटरनेट पर भी काफी धमाल मचा रहा है. इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद सनी ने अपने पिता धर्मेंद्र के रोल की जमकर तारीफ की. यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी.
'इक्कीस' फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद, एक्टर सनी देओल ने अपने पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के लिए खुशी जाहिर की. अगस्त्य नंदा द्वारा युवा और साहसी युद्ध नायक, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की मुख्य भूमिका वाली 'इक्कीस' में धर्मेंद्र खेत्रपाल के पिता, ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल की भूमिका में नजर आए हैं. दिग्गज एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा 'पापा फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. पापा काफी अच्छे लग रहे हैं. लव यू.'
सनी देओल ने अगस्त्य के लिए भी लिखा नोट
इसी के साथ सनी देओल ने एक्टर अगस्त्य के लिए भी एक भावुक नोट लिखा. सनी ने लिखा 'प्रिय अगस्त्य तुम्हे ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी कमाल करेंगे.' इसके साथ बॉबी देओल ने भी कई दिल वाले इमोजी शेयर कर अपने पिता पर प्यार लुटाया है. 'इक्कीस' का पहले ट्रेलर बुधवार को जारी किया गया है. जिसमें अगस्त्य नंदा को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के रूप में दिखाया गया है.
इक्कीस का ट्रेलर जारी
ट्रेलर में सैनिक के जीवन की एक झलक दिखाई गई हैं जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनके दिनों से शुरू होकर अपने 'साहस और दृढ़ विश्वास' से देश को गौरवान्वित करने तक है. इसकी शुरुआत में एक दृढ़ निश्चय अगस्त्य को दिखाया गया है जो अपनी रेजिमेंट के लिए परमवीर चक्र अर्जित करने की कसम खाता है. जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, अगस्त्य को अरुण खेत्रपाल के रूप में अकादमी में कड़ी मेहनत करते दिखाया जाता है.
पोते की फिल्म पर अमिताभ बच्चन का रिएक्शन वायरल
वहीं अमिताभ बच्चन ने भी अपने पोते के लिए एक भावुक नोट शेयर किया है. अमिताभ बच्चन ने लिखा 'अगस्त्य तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया था, कुछ महीनों बाद मैंने तुम्हें फिर अपनी बाहों में लिया और तुम्हारी कोमल उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगीं. आज तुम दुनिया भर के थिएटरों में खेलते हो. तुम बेहद खास हो. मेरी सारी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं. तुम अपने काम को हमेशा गौरवान्वित करो और परिवार के लिए सबसे बड़ा गौरव बनो.' बता दें कि 'इक्कीस' थिएटर में दिसंबर 2025 में दस्तक देगी.
