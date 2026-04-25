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Hindi Newsबॉलीवुडविजय वर्मा के अभिनय के मुरीद हुए सनी देओल, मटका किंग में शानदार अभिनय के लिए दी बधाई

विजय वर्मा के अभिनय के मुरीद हुए सनी देओल, 'मटका किंग' में शानदार अभिनय के लिए दी बधाई

मनोरंजन जगत में अच्छे कंटेंट के साथ एक के बाद एक फिल्में या सीरीज रिलीज हो रही हैं. जहां एक ओर कंटेंट की मात्रा बढ़ रही है, तो वहीं कलाकारों के बीच अपने अभिनय को साबित करने की होड़ भी तेज है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:01 PM IST
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विजय वर्मा के अभिनय के मुरीद हुए सनी देओल, 'मटका किंग' में शानदार अभिनय के लिए दी बधाई

मनोरंजन जगत में अच्छे कंटेंट के साथ एक के बाद एक फिल्में या सीरीज रिलीज हो रही हैं. जहां एक ओर कंटेंट की मात्रा बढ़ रही है, तो वहीं कलाकारों के बीच अपने अभिनय को साबित करने की होड़ भी तेज है. इसी कड़ी में, हालिया रिलीज क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'मटका किंग' ने दर्शकों का ध्यान खींचा है.खास बात यह है कि इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता विजय वर्मा के काम की चर्चा जोरशोर से हो रही है. शुक्रवार को अभिनेता सनी देओल ने इंस्टाग्राम के जरिए विजय के काम की सराहना की.

विजय वर्मा के मुरीद हुए सनी देओल

उन्होंने स्टोरीज सेक्शन पर विजय की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "बहुत बहुत बधाई और आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, विजय वर्मा. मैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और काम को देखने के लिए बेहद उत्सुक हूं."

विजय को उनके संजीदा किरदारों के लिए जाना जाता है. सीरीज 'मटका किंग' में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया है जो जुए और सट्टे की दुनिया की बारीकियों को पर्दे पर उतारता है. अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी वेब सीरीज की कहानी 1960 के दशक की मुंबई में स्थापित सट्टेबाजी की दुनिया पर आधारित है.

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'मटका किंग' के लिए बधाई 

नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित और विजय वर्मा अभिनीत यह सीरीज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो कपास के छोटे व्यापारी से अवैध मटका सट्टेबाजी का बादशाह बनता है. यह सीरीज रतन खत्री के जीवन से प्रेरित है, जिन्हें भारत में मटका जुए का असली किंग माना जाता था और जो करोड़ों का कारोबार करते थे.

'मटका किंग' में विजय वर्मा, कृतिका कामरा, साई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये सीरीज 1960 के दशक के बदलते बॉम्बे पर आधारित है. ये कहानी एक कॉटन ट्रेडर के इर्द-गिर्द घूमती है. वह 'मटका' नाम का एक नया जुआ सिस्टम शुरू करता है. वह अमीरों के इस शौक को पूरे देश में फैला देता है. यह सीरीज 17 अप्रैल से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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