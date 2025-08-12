गदर-2 ने कमाए 691 करोड़, अब डायरेक्टर ने गदर 3 की डेट से उठाया पर्दा; जानें कब आएगी फिल्म?
Advertisement
trendingNow12877344
Hindi Newsबॉलीवुड

गदर-2 ने कमाए 691 करोड़, अब डायरेक्टर ने गदर 3 की डेट से उठाया पर्दा; जानें कब आएगी फिल्म?

सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स-ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की थी. अब 'गदर 3' को लेकर चर्चा तेज हो गई है

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गदर-2 ने कमाए 691 करोड़, अब डायरेक्टर ने गदर 3 की डेट से उठाया पर्दा; जानें कब आएगी फिल्म?

फिल्म ‘गदर-2’ को रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं. ये 2023 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसमें सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा, और अमीषा पटेल जैसे सितारे थे. 60 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 691 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म की एनिवर्सरी पर मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने आईएएनएस से खास बातचीत की. अनिल ने बताया कि उन्हें पता था कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए कमाएगी.

गदर पार्ट-3 पर भी दिया अपडेट

रिलीज से पहले ही उन्होंने इसके बारे में एक ई-मेल जी स्टूडियो को भेज दिया था. साथ ही उन्होंने इसके पार्ट 3 पर भी हमसे अपडेट साझा किया. अनिल शर्मा ने बताया कि उन्हें पता था फिल्म सुपरहिट होगी. निर्देशक ने कहा, 'गदर' बहुत बड़ी हिट थी. लेकिन ‘गदर 2’ पहले दिन से ही बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रही. दरअसल, 2 अगस्त को मैंने जी को एक ईमेल भेजा था जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. ये तो एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले ही हो गया था.

पता था ‘गदर-2’ कमाएगी 500 करोड़ 

मूवी बनाने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था? इसका जवाब देते हुए फिल्मकार ने कहा, "मेरे लिए चुनौती 'गदर 1' की कहानी को आगे बढ़ाने का तरीका ढूंढ़ना था. हमने इस पर सोचने में काफी समय बिताया. लेकिन जब कहानी आखिरकार तैयार हुई, तो इंतजार सार्थक रहा. सबसे बेहतरीन चीजों में से एक यह थी कि 'गदर' में बच्चे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष 'गदर 2' में एक वयस्क के रूप में वापसी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह दुनिया में पहली बार होगा जब कोई बाल कलाकार बड़ा होकर उसी भूमिका को दोहरा रहा हो."

अनिल शर्मा ने 'गदर-3' पर भी अपडेट दी. उन्होंने कहा, "हम गदर 3 जरूर बना रहे हैं. कहानी आगे भी जारी रहेगी. गदर और गदर 2 दोनों की सफलता से पता चलता है कि इसकी कहानी और किरदार लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं और यह तीसरे भाग में भी जारी रहेगा."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

gadar

Trending news

60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
;