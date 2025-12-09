सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' से अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक आउट, एक्शन मोड में नजर आए सुनील शेट्टी के बेटे; फैंस हुए खुश

Sunny Deol Border 2 Ahan Shetty FIRST LOOK: अनुराग सिंह की डायरेक्टेड फिल्म 'बॉर्डर 2' से अब अहान शेट्टी का दमदार लुक सामने आया है. उनके फर्स्ट लुक को देख फैंस खुशी से झूम रहे हैं. और ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं.
मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर-2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने सन्नी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के बाद मंगलवार को अहान शेट्टी का पहला लुक रिवील कर दिया, जिसे देख फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
अहान शेट्टी का दमदार लुक जारी
अहान शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला लुक शेयर किया, जिसमें अभिनेता खून से लथपथ फौजी की वर्दी पहने हुए जुनून के साथ चिल्लाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, "सरहद हो या समंदर, धरती मां का हर बेटा एक ही कसम निभाता है. 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज."
पोस्ट शेयर करने के बाद दोस्त, परिवार और इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. अहान शेट्टी के पिता और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कमेंट करते हुए लिखा, "सम्मान… अपनी छाप छोड़ जाता है और हिम्मत तुम पर खूब जंचती है, बेटे."
अभिनेता अर्जुन रामपाल ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "वाह! अहान, कमाल कर रहे हो." इससे पहले मेकर्स ने सनी देओल, वरुण और दिलजीत का लुक शेयर किया था, जिसमें उनके किरदार के नाम भी बताए गए थे. 'बॉर्डर-2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी के अलावा, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म का टीजर जारी किया जा चुका है.
इस दिन आएगी 'बॉर्डर 2'
फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले किया गया है. 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी. उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबनी मुखर्जी लीड रोल में थे.
