Advertisement
trendingNow13035007
Hindi Newsबॉलीवुड

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' से अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक आउट, एक्शन मोड में नजर आए सुनील शेट्टी के बेटे; फैंस हुए खुश

Sunny Deol Border 2 Ahan Shetty FIRST LOOK: अनुराग सिंह की डायरेक्टेड फिल्म 'बॉर्डर 2' से अब अहान शेट्टी का दमदार लुक सामने आया है. उनके फर्स्ट लुक को देख फैंस खुशी से झूम रहे हैं. और ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' से अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक आउट, एक्शन मोड में नजर आए सुनील शेट्टी के बेटे; फैंस हुए खुश

मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर-2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मेकर्स ने सन्नी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के बाद मंगलवार को अहान शेट्टी का पहला लुक रिवील कर दिया, जिसे देख फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

अहान शेट्टी का दमदार लुक जारी

अहान शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला लुक शेयर किया, जिसमें अभिनेता खून से लथपथ फौजी की वर्दी पहने हुए जुनून के साथ चिल्लाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, "सरहद हो या समंदर, धरती मां का हर बेटा एक ही कसम निभाता है. 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज."

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट शेयर करने के बाद दोस्त, परिवार और इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. अहान शेट्टी के पिता और अभिनेता सुनील शेट्टी ने कमेंट करते हुए लिखा, "सम्मान… अपनी छाप छोड़ जाता है और हिम्मत तुम पर खूब जंचती है, बेटे." 

अभिनेता अर्जुन रामपाल ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "वाह! अहान, कमाल कर रहे हो." इससे पहले मेकर्स ने सनी देओल, वरुण और दिलजीत का लुक शेयर किया था, जिसमें उनके किरदार के नाम भी बताए गए थे. 'बॉर्डर-2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी के अलावा, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म का टीजर जारी किया जा चुका है.

इस दिन आएगी 'बॉर्डर 2' 

फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले किया गया है. 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी. उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबनी मुखर्जी लीड रोल में थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

border 2

Trending news

गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल