'बॉर्डर 2' के लिए अहान शेट्टी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, सैनिक जैसा लुक पाने के लिए घटाया 5 किलो वजन; बोले-ली मिलिट्री वाली ट्रेनिंग

बॉलीवुड फिल्मों में दर्शक सिर्फ कहानी पर ही नहीं, बल्कि कलाकारों की मेहनत पर भी नजरें बनाए रखते हैं. बात जब देशभक्ति फिल्मों की हो, तो उसमें शामिल किरदारों में फिटनेस, अनुशासन और बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सैनिक को पर्दे पर विश्वसनीय दिखना आसान नहीं होता. इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' काफी ज्यादा चर्चाओं में है. इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता अहान शेट्टी ने इंटरव्यू में अपने किरदार के लिए की गई तैयारियों को लेकर बात की.

अहान शेट्टी का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन

अहान शेट्टी ने कहा, ''मैं 'बॉर्डर 2' में एक नेवी ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूं. इस भूमिका के लिए मुझे ऐसी बॉडी चाहिए थी, जो ताकतवर होने के साथ-साथ फुर्तीली और जंग के लिए तैयार लगे. इस लुक को पाने के लिए मैंने लगभग 5 किलो वजन कम किया. लेकिन, यह वजन घटाना आसान नहीं था. इसके लिए एक सही डाइट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी.''

उन्होंने कहा, "मैंने अपनी डाइट में ऐसा खाना चुना, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिले और मांसपेशियों को भी मजबूती मिले. इसके लिए प्रोटीन और हेल्दी फैट पर ज्यादा ध्यान दिया. साथ ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम की ताकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे कम हो सके. मेरा मकसद सिर्फ पतला दिखना नहीं था, बल्कि एक ऐसे सैनिक जैसा शरीर बनाना था, जो हर समय एक्टिव और तैयार नजर आए."

'बॉर्डर 2' के लिए घटाया 5 किलो वजन

अहान ने कहा, ''इस तैयारी में अनुशासन सबसे अहम था. मेरा खाना ट्रेनिंग और शूटिंग के समय के हिसाब से तय होता था. शूटिंग के दौरान मैंने कोई भी चीट डे मील नहीं लिया. एक सैनिक की जिंदगी में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती और मैं यही सच्चाई पर्दे पर दिखाना चाहता हूं. मेरा मानना है कि जब कलाकार खुद उस अनुशासन को अपनाता है, तभी किरदार में सच्चाई नजर आती है.''

फिल्म की शूटिंग के अनुभव को लेकर अहान शेट्टी ने बताया, '''बॉर्डर 2' की शूटिंग पुणे के नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में हुई. यह जगह मेरे लिए एक तरह से सीखने का एक बड़ा मौका था. असली सैन्य संस्थान में रहकर ट्रेनिंग और शूटिंग करना शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला था, लेकिन मानसिक रूप से यह अनुभव मुझे मजबूत बना रहा था. वहां का अनुशासन, दिनचर्या और माहौल मेरे अभिनय में गहराई लाने में मददगार साबित हुआ.''

अहान शेट्टी ने कहा, ''इस तरह की जगह पर काम करने से मेरे सोचने का तरीका बदल गया. मैंने सिर्फ डायलॉग या एक्शन नहीं सीखा, बल्कि यह भी समझा कि एक सैनिक किस मानसिकता के साथ काम करता है.'' 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.