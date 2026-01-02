Advertisement
बॉर्डर-2 का गाना 'घर कब आओगे' हुआ रिलीज, 10 मिनट 32 सेकेंड का सॉन्ग सुन रो पड़े फैंस; 28 साल भी वही जलवा बरकरार

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' का बहुप्रतीक्षित गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ गाने का ऑडियो रिलीज किया गया है. गाने के रिलीज की जानकारी अहान शेट्टी और मनोज मुंतशिर ने दी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:12 PM IST
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' का बहुप्रतीक्षित गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ गाने का ऑडियो रिलीज किया गया है. गाने के रिलीज की जानकारी अहान शेट्टी और मनोज मुंतशिर ने दी. अभिनेता अहान ने गाने के रिलीज के साथ अपने पिता के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की बात कही है.

फिर लैटा 'संदेशे आते हैं' वाला मैजिक

'घर कब आओगे' गाने को अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ गाने का ऑडियो सामने आया है, जिसमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा की आवाज का संगम देखने को मिल रहा है. गाने के लिरिक्स पूरी तरह से अलग हैं और म्यूजिक में भी बदलाव किया है. हालांकि, पुराने गीत की 'आत्मा' को बरकरार रखने के लिए कुछ धुनों को वैसा ही इस्तेमाल किया गया है. गाना 10 मिनट का है, जिसमें देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है.

ये भी पढ़ें: दिल दहला देने वाली धमाकेदार क्राइम-थ्रिलर सीरीज, 6 एपिसोड में देख देखकर निकल जाएगी चीख; दिल-दिमाग हिलाकर रख देंगे कुछ सीन्स

'घर कब आओगे' का नया वर्जन बेहतरीन है, हालांकि इसके सामने ऑरिजिनल 'संदेशे आते हैं' गाने के समकक्ष आने की चुनौती है. फिलहाल नए वर्जन को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है. ऑरिजिनल गाना सोनू निगम और रूप सिंह राठौर ने गाया था, और गाने में हाई पिच और इमोशन कूट-कूट कर भरे थे, लेकिन इस बार गाने का सॉफ्ट वर्जन पेश किया गया है, जो इमोशनल तो है लेकिन ऑरिजिनल सॉन्ग जैसा नहीं.

सोनू निगम संग 9 दिग्गजों ने रचा सोलफुल गाना

अहान शेट्टी ने गाने के रिलीज की जानकारी देते हुए एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा क्योंकि उनके पिता सुनील शेट्टी भी इस गाने और फिल्म का हिस्सा रहे थे. उन्होंने अपने पिता के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, "कहते हैं एक तस्वीर हज़ार शब्दों के बराबर होती है, लेकिन मेरे पास इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं. मैं बस अपने दिल की बात जानता हूं. मैं अपने पिता को 'संदेशे आते हैं' का हिस्सा बनते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं. आज मैं खुद 'घर कब आओगे' का हिस्सा हूं."

ये भी पढ़ें: 91 मिनट की डरावनी फिल्म...जहां श्राप की गिरफ्त में फंसी आत्माएं चैन से जीने नहीं देती, हर सीन में छिपा है मौत का साया; जिसे देख आपकी सांसें थम जाएंगी

उन्होंने आगे लिखा, यह किसी गीत या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है; यह समय, प्रेम और उस मौन कृतज्ञता के बारे में है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा. एक ऐसा गीत जो हर सैनिक की अनकही भावनाओं और घर पर इंतज़ार कर रहे हर परिवार की मौन प्रार्थनाओं को समेटे हुए है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

