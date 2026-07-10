/सनी देओल ने अचानक बदला अपना लुक, क्लीन शेव देखकर फैंस भी रह गए हैरान; बोले- ‘बिल्कुल पापा धर्मेंद्र...’

सन्नी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘इक्का’ को लेकर काफी चर्चा में हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म सन्नी देओल का ओटीटी डेब्यू है. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शोम और दीया मिर्जा भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए सन्नी देओल और अक्षय खन्ना लगभग तीन दशकों के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर साथ दिखाई देंगे. इससे पहले दोनों कलाकारों को आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर' में साथ देखा गया था.
फिल्म की रिलीज से ठीक पहले मुंबई में ‘इक्का’ की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस खास मौके पर सन्नी देओल अपने बेटों के साथ पहुंचे. इवेंट के दौरान सन्नी का क्लीन शेव लुक सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, जिसने सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल मचा दी है. दिलचस्प बात ये है कि सन्नी देओल का ये नया क्लीन शेव लुक उनके पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की याद दिलाता है. उनका ये बदला हुआ अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी फैंस और मेहमान बेहद हैरान और खुश नजर आए.
स्क्रीनिंग के दौरान सन्नी देओल कैजुअल शर्ट, जींस और कैप पहने हुए काफी कूल लग रहे थे, लेकिन उनकी बिना दाढ़ी-मूंछ वाली शक्ल ने सबका ध्यान खींचा. इस नए लुक को देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद ये लुक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के लिए है. जब सन्नी से इन अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए इन बातों को खारिज कर दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में पंजाबी में कहा, ‘आजकल तो लोग सिर्फ लुक्स के पीछे ही पड़े रहते हैं. एक्टिंग तो जैसे अब पूरी तरह खत्म ही हो गई है’.
वहां मौजूद कई लोगों ने सन्नी देओल से कहा कि उनका ये नया लुक बिल्कुल उनके पिता धर्मेंद्र जैसा लग रहा है. इस बात पर सन्नी देओल ने कुछ बोलने के बजाय बस मुस्कुराते हुए अपना हाथ दिल पर रख लिया. उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले इस तारीफ को बहुत प्यार से स्वीकार किया. इसके अलावा, फिल्म ‘इक्का’ के ट्रेलर में सन्नी देओल का नाम ‘धर्मेंद्र के बेटे सन्नी देओल’ के तौर पर दिखाया गया है, जो काफी अलग है. इतना ही नहीं, उनकी ये बात उनके फैंस को भी काफी पसंद आई और फैंस काफी इमोशनल भी हुए.
जब सन्नी देओल से मेकर्स के इस फैसले के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘हम पापा के बेटे ही तो हैं, और क्या हैं? जब हम अच्छा काम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है. ये सोचकर अच्छा लगता है कि पापा को गर्व होगा कि उनके बेटे अच्छा काम कर रहे हैं’. आपको बता दें कि ये फिल्म आज यानी 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. ‘इक्का’ एक ऐसे ईमानदार वकील की कहानी है, जिसे उसी हत्या के आरोपी का बचाव करना पड़ता है जिसे वे पहले कानून के जरिए बर्बाद कर चुका था.
‘इक्का’ के अलावा भी सन्नी देओल के पास आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का नाम सबसे ऊपर आता है. इस फिल्म में सन्नी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. इसके अलावा इस साल सन्नी की फिल्म 'बंटवारा 1947' भी आएगी, जिसमें उनके साथ प्रीति जिंटा नजर आएंगी.