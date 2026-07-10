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सनी देओल ने अचानक बदला अपना लुक, क्लीन शेव देखकर फैंस भी रह गए हैरान; बोले- ‘बिल्कुल पापा धर्मेंद्र...’

Sunny Deol Clean-Shaven Look Viral: सन्नी देओल की नई फिल्म ‘इक्का’ आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सन्नी का क्लीन शेव लुक देखकर फैंस चौंक गए, जो बिल्कुल उनके पिता धर्मेंद्र जैसा लग रहा है. इसके साथ ही फैंस के मन में एक और सवाल उमड़ रहा है कि क्या ये लुक 'रामायण' के लिए है?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:35 AM IST
सनी देओल ने अचानक बदला अपना लुक, क्लीन शेव देखकर फैंस भी रह गए हैरान; बोले- ‘बिल्कुल पापा धर्मेंद्र...’
Image Credit: Sunny Deol Clean-Shaven Look ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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