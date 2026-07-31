सालों बाद बाहर आया वो वैनिटी वैन से जुड़ा किस्सा... जब चोरी-छिपे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे सनी देओल-डिंपल कपाड़िया?

बॉलीवुड में सितारों के अफेयर की खबरें नई बात नहीं हैं, लेकिन सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते की चर्चा हमेशा अलग ही रही है. दोनों ने कभी अपने इस रिश्ते को खुलकर नहीं माना, पर समय-समय पर आने वाले किस्से इस चर्चा को थमने भी नहीं देते. अक्सर दोनों की करीबी को लेकर दबी जबान में बातें होती ही रही हैं. सालों बाद भी जब इन दोनों का जिक्र साथ में आता है, तो फैंस का ध्यान खुद-ब-खुद खींच जाता है. हाल ही में एक जानी-मानी पत्रकार ने पुराने दिनों की एक ऐसी बात बताई, जिसने सबको हैरान कर दिया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
बॉलीवुड के इस पुराने और फेमस किस्से को वरिष्ठ फिल्म पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने उजागर किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें हर कोई जानता तो है, पर उन पर कोई खुलकर बात नहीं करता. ज्योति वेंकटेश ने सनी देओल के साथ हुई अपनी एक पुरानी मुलाकात का जिक्र किया. उनका कहना था कि सेट पर जो देखा, उसने उनके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब खुद ही दे दिए थे. इस वाक्ये के बाद से ही लोग एक बार फिर सनी और डिंपल की बॉन्डिंग के बारे में बातें करने लगे हैं.
पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने बताया कि एक बार वे सनी देओल का इंटरव्यू लेने के लिए कमालिस्तान स्टूडियो गई थीं. जैसे ही वे इंटरव्यू के लिए सनी की वैनिटी वैन का दरवाजा खोलने लगे, सनी के असिस्टेंट ने उन्हें रोक दिया. असिस्टेंट ने उनसे कहा कि अभी साहब बिजी हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. ज्योति वेंकटेश ने वैनिटी वैन के बाहर लगभग आधा घंटा इंतजार किया. इसके बाद सनी देओल खुद बाहर आए और उनसे माफी मांगते हुए बोले कि उन्हें अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर काम चल रहा है. ज्योति वेंकटेश बिना कुछ कहे बाहर ही खड़ी रहीं.
काफी देर तक इंतजार करने के बाद ज्योति वेंकटेश ने देखा कि उसी वैनिटी वैन का दरवाजा खुला और अंदर से डिंपल कपाड़िया बाहर निकलीं. डिंपल ने ज्योति वेंकटेश को देखा, मुस्कुराते हुए ‘हाय-हेलो’ कहा और वहां से चुपचाप निकल गईं. डिंपल के जाने के बाद सनी देओल ने पत्रकार को इंटरव्यू के लिए वैनिटी वैन के अंदर बुलाया. अंदर जाने पर जब ज्योति वेंकटेश ने पूछा तो सनी ने बताया कि वे और डिंपल एक नए प्रोजेक्ट पर थोड़ी बातचीत कर रहे थे. इसी वजह से उन्हें मिलने में थोड़ी देर हो गई और इंतजार करना पड़ा. शुरुआत में ज्योति वेंकटेश को उनकी बातों पर विश्वास हो गया.
अपनी बात पूरी करते हुए ज्योति वेंकटेश ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद दोनों सच में किसी नई फिल्म पर बात कर रहे होंगे. लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सनी और डिंपल की किसी फिल्म का ऐलान नहीं हुआ. तब उन्हें एहसास हुआ कि मामला सिर्फ काम तक सीमित नहीं था. इसके अलावा कुछ साल पहले लंदन से भी दोनों की एक तस्वीर सामने आई थी. उस फोटो में दोनों सड़क किनारे एक बेंच पर साथ बैठे थे और एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे थे. उस फोटो ने भी काफी सनसनी मचाई थी. आज भी वो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है.
हालांकि, सनी देओल या डिंपल कपाड़िया में से किसी ने भी इस रिश्ते पर कभी कोई जवाब नहीं दिया है. दोनों ने हमेशा अपने पर्सनल मैटर पर चुप्पी बनाए रखी है. ज्योति वेंकटेश ने जो भी बातें शेयर की हैं, वे उनके अपने एक्सपीरिसंस हैं. इन दावों पर सनी या डिंपल की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया. लेकिन इतने सालों बाद भी जब ऐसे किस्से सामने आते हैं, तो लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ जाती है. फिलहाल इस नए खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर दोनों के पुराने दिनों की बातें होने लगी हैं. आज भी उनकी ढेरों फोटो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं.