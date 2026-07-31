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सालों बाद बाहर आया वो वैनिटी वैन से जुड़ा किस्सा... जब चोरी-छिपे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे सनी देओल-डिंपल कपाड़िया?

Sunny Deol Dimple Kapadia: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे की रिश्ते और किस्से हैं, जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते. हालांकि, सनी देओल और डिंपल कपाड़िया का रिश्ता हमेशा से लोगों की नजरों में रहा है. हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनका वैनिटी वैन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसने पुरानी बातों को फिर चर्चाओं में ला दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:08 PM IST
सालों बाद बाहर आया वो वैनिटी वैन से जुड़ा किस्सा... जब चोरी-छिपे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे सनी देओल-डिंपल कपाड़िया?
Image Credit: Sunny Deol Dimple Kapadia Relationship

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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