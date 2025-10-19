फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज! बर्थडे पर सनी देओल ने किया नई एक्शन फिल्म का ऐलान, धमाकेदार है मोशन पोस्टर, 2026 में देगी दस्तक

Sunny Deol New Film Motion Poster: अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर सनी देओल ने अपने फैंस को एक खास गिफ्ट दिया है. उन्होंने अपनी नई फिल्म ‘गबरू’ का ऐलान करते हुए उसका मोशन पोस्टर भी जारी किया है. ‘गदर 2’ से जबरदस्त वापसी करने के बाद सनी अब एक और दमदार एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में भी उनका वही एक्शन अवतार देखने को मिलेगा, जिसके लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं. साथ ही उन्होंने रिलीज डेट का भी ऐलान किया.

सनी देओल ने बताया कि उनकी ये नई फिल्म ‘गबरू’ अगले साल 13 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर ‘गबरू’ का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘पावर वो नहीं जो तुम दिखाते हो, पावर वो है जो तुम करते हो! आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. ये रहा कुछ खास उन सबके लिए जो इंतज़ार कर रहे थे. फिल्म ‘गबरू’ सिनेमाघरों में 13 मार्च, 2026 को. ये कहानी है हिम्मत, ईमानदारी और इंसानियत की. दिल से... दुनिया तक’.

सनी देओल ने किया नई एक्शन फिल्म का ऐलान

इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. साथ ही उनके पोस्टर पर कमेंट्स कर उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और साथ ही नई फिल्म के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं. फैंस ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए लिखा कि वे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, ‘बॉर्डर 2, जाट 2, लाहौर 1947, बाप, सूर्य सफर अपने 2, कोल किंग, रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2, गदर 3 इतनी सारी फिल्में आने वाली हैं’.

फिल्म को लेकर एक्साइटेड हुए फैंस

वहीं, एक और यूजर ने लिखा, ‘कांग्रेसुलेशंस सर फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट’. साफ है कि दर्शक सनी देओल के आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं. सनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक और क्लिप शेयर की, जिसमें वे अपने परिवार के साथ जश्न मनाते नजर आए. वीडियो में वे आतिशबाजी करते हुए दिखे और कैप्शन में लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे टू मी’. इस वीडियो को देखकर फैंस ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार लुटाया. सनी का ये अंदाज देखकर हर कोई खुश हो गया.

धर्मेंद्र ने शेयर किया मजेदार किस्सा

वहीं, हाल ही में धर्मेंद्र ने भी अपने बेटे सनी देओल से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया. ‘द आरकेबी शो’ में धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने सनी को सिर्फ एक बार थप्पड़ मारा था. उन्होंने कहा, ‘एक बार सनी छोटा था, मैंने उसे एक खिलौना गन दी थी और उसने पड़ोसी के घर की सारी खिड़कियां तोड़ दीं. तब मैंने उसे मारा था, लेकिन स्टूडियो पहुंचते ही बार-बार घर फोन करके पूछता रहा कि वो ठीक तो है ना’. धर्मेंद्र ये बात हंसते हुए याद करते हैं. बता दें, सनी देओल, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के बड़े बेटे हैं.