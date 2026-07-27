इस दिन आएगा 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर, सनी देओल ने मां संग शेयर की फोटो; लिखा-मां को समर्पित

इन दिनों बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. अब हालम ही में एक्टर ने फिल्म से जुड़ा एक अपडेट शेयर किया है. दरअसल, सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी मां प्रकाश कौर के साथ एक फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट भी लिखा है. इसमें एक्टर ने अपनी फिल्म को मां और दुनिया की हर मां को समर्पित किया.
सनी देओल ने अपने पोस्ट में पहले तो 'बंटवारा 1947' को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिलने के खुशी जाहिर की है. बता दें कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है.
ऐसे में एक्टर ने लिखा, 'हमें इस बात की खुशी है कि 'बंटवारा 1947' को सेंसर बोर्ड ने बिना एक भी कट के पास किया और ए सर्टिफिकेट दिया है. ये फिल्म फिल्म मानवता और प्यार के बारे में है. फिल्म को इस पार्टीशन डे (विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 14 अगस्त) से थिएटर में देखें.''
साथ ही सनी देओल ने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ एक फोटो शेयर की. इसमें एक्टर अपनी मां के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं. इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट के बारे में बताया है. एक्टर लिखते हैं, 'मेरी मां ही मेरा रब हैं. मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत. 'बंटवारा 1947' मैं अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं. फिल्म का ट्रेलर कल (28 जुलाई) आएगा.''
वहीं, फिल्म 'बंटवारा 1947' की कहानी साल 1947 के विभाजन पर बेस्ड है. इसमें उड़ दौर में पलायन, हिंसा, डर और बिछड़न के दर्द को दिखाया गया है.
ये फिल्म चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइ देख्या, ओ जम्या ई नइ' पर आधारित है. फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों पर बेस्ड है. इसमें विभाजन के उस दर्दनाक दौर और इंसानियत की मिसाल को दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म की कहानी एक मोहाजिर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान के लाहौर पहुंचकर एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है. लेकिन उस घर की बुजुर्ग हिंदू महिला अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है. इसके बाद परिवारों के बीच कई इमोशनल और इंसानियत की मिसाल बनी घटनाएं सामने आती हैं.
इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह अहम किरदार में हैं. 'बंटवारा 1947' आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है और गीतों को जावेद अख्तर ने लिखा है. ये फिल्म फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने को तैयार है.