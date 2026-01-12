‘बॉर्डर 2’ का नया गाना ‘जाते हुए लम्हों’ हुआ रिलीज, पुराने गाने के री-क्रिएटेड वर्जन सुन इमोशनल हुए फैंस

Advertisement
Border 2 New Song OUT: 'जाते हुए लम्हों' गाना मूल फिल्म 'बॉर्डर' के आइकॉनिक गाने का रीक्रिएटेड वर्जन है. इस रीमेक को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, वहीं ऑरिजनल सॉन्ग के सिंगर रूप कुमार राठौड़ की आवाज भी गाने में शामिल है. इसमें मिथुन ने म्यूजिक दिया है, जिन्होंने पहले भी 'घर कब आओगे' के लिए अपनी संगीत प्रतिभा का जादू दिखाया था. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:38 PM IST
बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की स्टार कास्ट ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' पहले ही रिलीज हो चुका है. अब मेकर्स ने फिल्म का दूसरा री-क्रिएटेड गाना 'जाते हुए लम्हों' का ऑडियो वर्जन रिलीज किया है, जो पुराने गाने की भावनाओं को बनाए रखते हुए नई ताजगी के साथ पेश किया गया है. 

'जाते हुए लम्हों' गाना मूल फिल्म 'बॉर्डर' के आइकॉनिक गाने का रीक्रिएटेड वर्जन है. इस रीमेक को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, वहीं ऑरिजनल सॉन्ग के सिंगर रूप कुमार राठौड़ की आवाज भी गाने में शामिल है. इसमें मिथुन ने म्यूजिक दिया है, जिन्होंने पहले भी 'घर कब आओगे' के लिए अपनी संगीत प्रतिभा का जादू दिखाया था. 

मिथुन का कहना है कि इस गाने में भावनाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना उनकी प्राथमिकता थी. उन्होंने बताया कि गाने की धुन धीरे-धीरे उभरती है और सुनने वाले को सैनिकों और उनके परिवारों की जुदाई, त्याग और उम्मीद से जोड़ देती है.

री-क्रिएटेड वर्जन ने बढ़ाया दर्शकों का उत्साह

'बॉर्डर 2' फिल्म में दर्शकों को युद्ध और देशभक्ति की कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी सैनिकों की जिंदगियों, उनके संघर्ष और उनके परिवारों की भावनाओं को दर्शाती है.

फिल्म से पहले रिलीज हुए गाने 'घर कब आओगे' को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था. इस गाने ने सैनिकों के त्याग और उनके परिवारों की भावनाओं को सामने लाया और लोगों के दिलों को छू लिया. इसके बाद फिल्म का दूसरा रोमांटिक गाना 'इश्क दा चेहरा' रिलीज हुआ था, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. अब 'जाते हुए लम्हों' के रिलीज होने से फिल्म के संगीत का जादू और बढ़ गया है और दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है.'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

