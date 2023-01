Sunny Deol first Look From Gadar: सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) की फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. साल 2001 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म 'गदर' के सीक्वल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होंगी. 50 सेकंड के इस छोटे से वीडियो में सनी देओल का 'तारा सिंह' वाला किरदार भी नजर आता है.

फैंस को पसंद आया सनी का लुक

इस वीडियो में सनी का लुक लोगों को साल 2001 में रिलीज हुई गदर के 'तारा सिंह' की याद दिला रहा है. 66 साल के सनी इस क्लिप में पहिया उठाते हुए दिख रहे हैं. वो काफी गुस्से में हैं. सनी ने जैसे फिल्म के पहले भाग में हैंडपंप को उखाड़ा था. उसी स्वैग के साथ सनी 'गदर 2' में भी नजर आएंगे. अब सनी का लुक देखने के बाद लोगों को यकीन हो गया है कि गदर 2 भी फुल ऑन एक्शन मूवी होगी. अब दर्शक 'गदर 2' (Gadar 2 Trailer) के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं.

With the biggest stars and power-packed releases, #Zeestudios is all set to make 2023 a blockbuster! #2023 #ZeeStudioslineup #HappyNewYear pic.twitter.com/3mRVpoSWJX — Zee Studios (@ZeeStudios_) January 3, 2023

फैंस ने किया रिएक्ट

इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं. लोगों ने फिल्म की रिलीज को लेकर भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. अब सोशल मीडिया पर भी #गदर2 खू ट्रेंड कर रहा है. एक फैन ने सनी देओल के लुक की तारीफ करते हुए लिखा- 'सनी पाजी वाह, क्या लग रहे हो आप. मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता.' आपको बता दें कि 'गदर: एक प्रेम कथा' साल 2001 में रिलीज हुई थी जो जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी. फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉक बस्टर्स में से एक थी. 'गदर 2' की शूटिंग हिमाचल प्रदेश, लखनऊ और इंदौर में की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी देओल की ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आस-पास यानी अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है.

