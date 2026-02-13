‘बॉर्डर 2’ का दुनिया भर में बजा डंका, कमा लिए 441 करोड़, इमोशनल हुए सनी देओल, पिता को याद कर बोले- ‘ये सब पापा के आशीर्वाद...’

Sunny Deol Remembers Dharmendra: सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस का आनंद ले रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा है. सनी का मानना है कि परिवार का साथ और ऊपरवाले की कृपा ने ही उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनाया है. खासतौर पर ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस ने उनके करियर में नई एनर्जी भर दी है.

‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 फरवरी को सनी देओल ने अपनी हालिया जीत पर खुलकर बात की. ‘गदर 2’ की बड़ी सफलता के बाद ‘जाट’ ने भी ठीक-ठाक परफॉर्म किया. अब ‘बॉर्डर 2’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सनी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. उन्होंने कहा कि ये दौर उनके लिए बेहद खास है और वे दर्शकों के प्यार के आभारी हैं. पिता के बारे में बात करते हुए सनी इमोशनल हो गए और कहा, ‘ये सब पापा के आशीर्वाद और वाहे गुरु दी मेहर है’.

पिता को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल

उन्होंने कहा, ‘लोग पहले भी मुझे प्यार करते थे और आज भी कर रहे हैं. जहां भी जाता हूं इतना प्यार मिलता है’. सनी के शब्दों में सादगी और सच्चाई साफ झलक रही थी. उनके लिए ये सक्सेस सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है. देओल परिवार का नाम हमेशा से दमदार अभिनय और देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों के लिए जाना जाता रहा है. ‘बॉर्डर 2’ में सनी एक बार फिर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसे दर्शकों ने पसंद किया.

फिल्म में नजर आ रहे कई कलाकार

जब भी सनी देशभक्ति की भूमिका निभाते हैं, दर्शकों का उत्साह अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है. यही वजह है कि यह फिल्म लोगों से सीधा जुड़ाव बना पा रही है. 23 जनवरी को रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से इंस्पायर है. इस बार फिल्म में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को एक साथ दिखाया गया है. फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ भी अहम किरदारों में हैं.

दुनिया भर में बजा ‘बॉर्डर 2’ का डंका

सभी कलाकारों ने अपने-अपने किरदापों को काफी शानदार तरीके से निभाया है. करीब 275 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने शानदार कमाई की है. भारत में फिल्म ने लगभग 323–324 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि दुनियाभर में यह आंकड़ा 432–441 करोड़ तक पहुंच गया है. ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. एक बार फिर ये साबित हो गया है कि सनी देओल का देशभक्ति वाला अंदाज दर्शकों के दिलों पर राज करता है.