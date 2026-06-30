/करोड़ों की दौलत, लेकिन पैरों में घिसे जूते... सनी देओल की सादगी के फैन हुए लोग; वायरल वीडियो ने खींचा ध्यान

Sunny Deol Viral Video: बॉलीवुड स्टार्स अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे कपड़ों और करोड़ों की एक्सेसरीज को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन सनी देओल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी भी किसी स्टार की सबसे बड़ी पहचान हो सकती है. 220 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च पर ऐसे अंदाज में पहुंचे कि सोशल मीडिया पर उनकी सादगी की चर्चा शुरू हो गई.
दरअसल, ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सनी देओल के कई वीडियो सामने आए, लेकिन एक वीडियो ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. वीडियो में सनी देओल के जूते नीचे से घिसे और हल्के फटे हुए नजर आए. कैमरे में यह तस्वीर कैद होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग उनकी सादगी की तारीफ करने लगे.
सनी देओल उन चुनिंदा सितारों में गिने जाते हैं जो अपनी निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद माने जाते हैं. करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वह अक्सर सिंपल कपड़ों और बिना किसी दिखावे के नजर आते हैं. इस बार भी उन्होंने महंगे डिजाइनर फुटवियर की बजाय अपने पुराने जूतों के साथ इवेंट में पहुंचकर फैंस का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने लिखा कि यही वजह है कि सनी देओल आज भी लोगों के पसंदीदा सितारों में शामिल हैं. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि ये जूते शायद उनके पिता धर्मेंद्र के हो सकते हैं. हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सनी देओल की जमकर तारीफ हो रही है. यूजर्स उन्हें 'डाउन टू अर्थ' और 'रियल हीरो' बता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि आज के दौर में, जब सितारे लाखों रुपये के कपड़े और जूते पहनकर इवेंट में पहुंचते हैं, तब सनी देओल का यह अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है.
दिलचस्प बात यह है कि सनी देओल के पास महंगे ब्रांडेड फुटवियर का भी अच्छा-खासा कलेक्शन है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास गुच्ची (Gucci) जैसे लग्जरी ब्रांड के स्नीकर्स भी हैं, जिनकी कीमत करीब 62 हजार रुपये तक बताई जाती है. इसके बावजूद उन्होंने ट्रेलर लॉन्च जैसे बड़े इवेंट में पुराने जूते पहनना चुना, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'इक्का' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह कोर्टरूम ड्रामा सीधे नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना भी अहम भूमिका में नजर आएंगे, जबकि इसका निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है. फिलहाल, फिल्म से ज्यादा ट्रेलर लॉन्च में सनी देओल के पुराने जूतों की चर्चा हो रही है. करोड़ों की दौलत के बावजूद उनका यह सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.