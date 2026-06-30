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करोड़ों की दौलत, लेकिन पैरों में घिसे जूते... सनी देओल की सादगी के फैन हुए लोग; वायरल वीडियो ने खींचा ध्यान

Sunny Deol Viral Video: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर बीते दिन लॉन्च हुआ. इस दौरान फिल्म की स्टारकास्ट मौके पर मौजूद रही, लेकिन जिस सनी देओल की सादगी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने इस खास मौके पर पुराने और घिसे जूते पहने, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:37 AM IST
करोड़ों की दौलत, लेकिन पैरों में घिसे जूते... सनी देओल की सादगी के फैन हुए लोग; वायरल वीडियो ने खींचा ध्यान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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