Batwara 1947 के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा संग खाई गुजराती थाली

सनी देओल की ये फिल्म इंडिया की हिस्ट्री के सबसे सेंसिटिव समय यानी 1947 के बंटवारे पर बेस्ड है. ये फिल्म एक इमोशनल कहानी पेश करने वाली है. फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि इसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के पोस्टर्स और टीजर पहले ही ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा चुके हैं. वहीं अब ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर लोगों में और सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बज बना हुआ है.
28 जुलाई को रिलीज हुए 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर में उस दौर की परेशानियों, रिश्तों की कसौटी और इंसानी जज्बातों की झलक देखने को मिली है. फिल्म सिर्फ हिस्ट्री को ही नहीं दिखाती है, बल्कि ये उन लोगों की भावनाओं को भी सामने लाने की कोशिश करती है, जिन्होंने बंटवारे का दर्द झेला था.
प्यार, त्याग, हिम्मत और मुश्किल हालात में मजबूती से खड़े रहने की इस कहानी फिल्म को अब मेकर्स बड़े पर्दे पर उतारने जा रहे हैं. सनी देओल का दमदार अंदाज और राजकुमार संतोषी की कहानी कहने का तरीके ने फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन को लेकर सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा अहमदाबाद पहुंचे. यहां उन्होंने सबसे पहले साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया और शहर के खूबसूरत माहौल का आनंद लिया.
इसके बाद तीनों सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने स्टूडेंट और अपने फैंस से मुलाकात की. इस दौरान स्टार्स ने फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर कीं और ऑडियंस का प्यार भी हासिल किया. प्रमोशन के दौरान उनकी मौजूदगी ने वहां मौजूद लोगों में फिल्म के लिए काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी.
अहमदाबाद दौरे के दौरान सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा ने गुजराती ट्रैडिशनल और खाने का भी आनंद लिया. तीनों कलाकारों ने पकवान डाइनिंग हॉल में मीडिया के साथ गुजराती थाली का लुत्फ उठाया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म, शूटिंग का एक्सपीरियंस और अपनी टीम के साथ काम करने को लेकर बातें शेयर कीं. प्रमोशन का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फिल्म रिलीज से पहले इस तरह के प्रोग्राम से 'बंटवारा 1947' को लेकर माहौल और भी मजबूत हो रहा है.
'बंटवारा 1947' की सबसे खास बात ये भी है कि करीब 30 साल बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ काम कर रही है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल के साथ शबाना आजमी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं. वहीं आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.