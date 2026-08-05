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Batwara 1947 के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा संग खाई गुजराती थाली

Batwara 1947: आमिर खान प्रोडक्शंस की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही ऑडियंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इसी बीच फिल्म के प्रमोशन के लिए सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा तीनों एक साथ अहमदाबाद पहुंचे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:49 PM IST
Batwara 1947 के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा संग खाई गुजराती थाली

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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