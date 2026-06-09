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सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ का बदला नाम, नया मोशन पोस्टर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे, साथ में अनाउंस की रिलीज डेट

Batwara 1947 Release Date: सनी देओल की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म ‘लाहौर 1947’ का नाम अब बदल चुका है. मेकर्स ने नया नाम और धमाकेदार मोशन पोस्टर रिलीज करके फैंस को चौंका दिया है. फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. चलिए बताते हैं आखिर इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:43 PM IST
सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ का बदला नाम, नया मोशन पोस्टर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे, साथ में अनाउंस की रिलीज डेट
Image Credit: Lahore 1947 New Title Batwara 1947 Release Date

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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