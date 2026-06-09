/सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ का बदला नाम, नया मोशन पोस्टर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे, साथ में अनाउंस की रिलीज डेट

Batwara 1947 Release Date: बॉलीवुड स्टार सनी देओल की आने वाली फिल्म को लेकर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें चल रही थीं. अब इन सभी चर्चाओं पर मेकर्स ने खुद विराम लगा दिया है. फिल्म की टीम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसके नाम को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले इस फिल्म का नाम ‘लाहौर 1947’ रखा गया था, लेकिन अब इसे एक नए नाम ‘बंटवारा 1947’ के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. नाम बदलने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक बहुत ही शानदार मोशन पोस्टर भी जारी किया.
इस नए वीडियो के जरिए दर्शकों को पहली बार इस फिल्म की कहानी की एक छोटी सी झलक देखने को मिली है. इसके साथ ही फिल्म के रिलीज होने की असली तारीख का भी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है. आमिर खान प्रोडक्शंस और सनी देओल ने मिलकर इस नए वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि नफरत और डर के इस दौर में उन्होंने हिम्मत को चुना. इसके बाद उन्होंने फैंस को बताया कि ये उनकी ये फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ हैं. नए मोशन पोस्टर के साथ ये भी साफ हो गया है कि फिल्म का नाम अब ‘बंटवारा 1947’ होगा. वीडियो की शुरुआत एक बेहद मजबूत लाइन से होती है, जिसमें लिखा है कि नफरत और डर के माहौल में उन्होंने हिम्मत का रास्ता चुना. इसके ठीक बाद स्क्रीन पर आग की एक तेज लकीर उभरती है, जो लिखे हुए शब्दों और भारत के नक्शे को बीच से दो टुकड़ों में बांट देती है. ये जलती हुई लकीर देश के बटवारे के दर्द को पर्दे पर साफ बयां करती है. फिल्म का ये लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.
इसके बाद आगे वीडियो में सनी देओल धुएं से घिरी एक ट्रेन की तरफ दौड़ते दिखते हैं. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, आग लगी है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. इसी तबाही के बीच फिल्म के बाकी लीड कलाकारों का लुक भी सामने आता है. जिनमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल काफी संजीदा और गंभीर अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के आखिर में एक दमदार सीन आता है, जहां सनी देओल अपने हाथ में जलती हुई मशाल थामे सबके बीच में खड़े नजर आते हैं. जो रोंगटे खड़े कर देता है.
वैसे तो फिल्म का नाम बदलने की खबरें काफी लंबे समय से चल रही थीं. बताया जा रहा है कि मेकर्स इस बात को लेकर परेशान थे कि पाकिस्तान के एक शहर के नाम पर बनी फिल्म शायद आज के दौर में भारतीय दर्शकों को पसंद न आए. काफी सोच-विचार के बाद इसका नाम बदलने का फैसला लिया गया. हालांकि, इसी साल मार्च में आमिर खान ने इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया था. उन्होंने साफ किया था कि फिल्म का नाम बिल्कुल नहीं बदला जा रहा है. मेकर्स अब दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर ही आगे का फैसला लेंगे.
फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी बरसों बाद बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है. उनकी ये नई फिल्म जाने-माने राइटर असगर वजाहत के मशहूर नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ई नई’ पर बन रही है. ये कहानी भारत-पाकिस्तान बटवारे के गहरे दर्द और जज्बातों को सामने लाती है. इस बड़े प्रोजेक्ट को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में अली फजल भी एक बेहद अहम किरदार में नजर आएंगे. इसका दिल छू लेने वाला संगीत एआर रहमान ने दिया है, जबकि गानों के खूबसूरत बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं.