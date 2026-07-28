Batwara 1947 Trailer Review: इंसानियत की लड़ाई लड़ते नजर आए सनी देओल, विभाजन की आग में बने शबाना आजमी की ढाल

सनी देओल की आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में इमोशंस, इंसानियत और रिश्तों की कहानी को दिखाया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है. ट्रेलर में 1940 के दशक के माहौल को बखूबी पर्दे पर उतारा गया है. इसके अलावा सेट, कॉस्ट्यूम और लोकेशन एक दम उस दौर का अहसास कराते हैं.
इसमें करण देओल जावेद मिर्जा के रोल में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में वो अलग प्रभाव छोड़ते हैं और उन्हें भी एक दमदार डायलॉग मिला है. दूसरी ओर सनी देओल अपने पुराने अंदाज में यानी दमदार एक्टिंग करते नजर आए हैं, जिसे सिनेमाघरों में दर्शकों की खूब तालियां मिलने की उम्मीद है. बता दें कि 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. ये फिल्म चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइ देख्या, ओ जम्या ई नइ' पर आधारित है. इस पंजाबी कहावत का मतलब है कि जिसने लाहौर नहीं देखा, मानो उसने जिंदगी का एक अहम अनुभव ही नहीं किया.
फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों पर बेस्ड है. इसमें विभाजन के उस दर्दनाक दौर और इंसानियत की मिसाल को दिखाने की कोशिश की गई है. फिल्म की कहानी एक मोहाजिर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान के लाहौर पहुंचकर एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है. लेकिन उस घर की बुजुर्ग हिंदू महिला अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है. इसके बाद परिवारों के बीच कई इमोशनल और इंसानियत की मिसाल बनी घटनाएं सामने आती हैं.
इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह अहम किरदार में हैं. 'बंटवारा 1947' आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है और गीतों को जावेद अख्तर ने लिखा है. ये फिल्म फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने को तैयार है.
बता दें कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी है. इसमें 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है. अब दर्शकों को उम्मीद है कि 'बंटवारा 1947' भी इसी तरह दिलों को छूने वाली फिल्म साबित होगी.