बेटे सनी देओल की वो फिल्म, जो अभी तक नहीं हुई रिलीज, लेकिन निधन से पहले ही देख चुके थे धर्मेंद्र, ही-मैन को खूब आई पसंद

Dharmendra Emotional Tribute: हिंदी सिनेमा से दिग्गज अभिनेता और ही-मैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन की खबर ने उनके परिवार के साथ-साथ उनके फैंस को भी तोड़ दिया. इस खबर के आने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुख में डूब गई है. हाल ही में गोवा में हुए 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आमिर खान ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. आमिर ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म ‘लाहौर 1947’ धर्मेंद्र को उनके गुजरने से ठीक पहले दिखा दी थी.

आमिर ने बताया कि ये उनके लिए बेहद खास पल था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट धर्मेंद्र की पसंदीदा कहानियों में से एक थी. आमिर खान ने आगे बात करते हुए कहा कि उन्हें ये सौभाग्य मिला कि धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में उनके साथ समय बिता सके. आमिर ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र को ‘लाहौर 1947’ दिखाई थी और देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई थी. आमिर ने कहा कि भले ही फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उन्हें सुकून है कि धर्मेंद्र ने इसे बड़े प्यार से देखा. इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है.

रिलीज से पहले ही ये फिल्म दे चुके थे धर्मेंद्र

वहीं, फिल्म की कहानी फेमस प्लेराइटर असगर वजाहत के फेमस ड्रामा ‘जिस लाहौर नई वेखया, ओ जम्याई नई’ से इंस्पायर है. बातचीत के दौरान आमिर ने ये भी बताया कि वे धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल नहीं हो पाए, जो 27 नवंबर को मुंबई में रखी गई थी. आमिर उस वक्त शहर से बाहर थे और इस वजह से वे इस इमोशनल पल का हिस्सा नहीं बन सके. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के दौरान उन्होंने धर्मेंद्र से 7-8 बार मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना काफी पसंद था और वो इस बात से खुश हैं.

58 साल पुराना वो सुपरहिट गाना... जिसने देव आनंद को बनाया ‘रोमांस का किंग’, गुरुदत्त ने बताया था ‘बेकार’, आज भी खूब गुनगुनाते हैं लोग

बेटे आजाद ने बिताया धर्मेंद्र के साथ समय

आमिर के मुताबिक, धर्मेंद्र एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ बैठकर हर कोई खुद को हल्का महसूस करता था. आमिर ने एक प्यारा किस्सा शेयर किया जब वे अपने बेटे आजोद को धर्मेंद्र से मिलाने लेकर गए थे. उन्होंने बताया कि आजाद ने धर्मेंद्र की फिल्में बहुत कम देखी हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने करीब 2 घंटे साथ में बिताए और ये समय बहुत खूबसूर था. आमिर ने बताया कि धर्मेंद्र सिर्फ शानदार एक्टर ही नहीं थे, बल्कि दिल के बेहद अच्छे इंसान भी थे. उनकी सादगी और उनके बात करने का अंदाज हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था.

भारत-पाकिस्तानी बंटवारे पर आधारित है फिल्म

वहीं, अगर फिल्म की बात करें तो ‘लाहौर 1947’ की कहानी भारत-पाकिस्तानी बंटवारे के समय पर आधारित है. इसमें लखनऊ से लाहौर पहुंचे एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक ऐसी हवेली मिलती है जिसे एक हिंदू परिवार छोड़कर जाने वाला होता है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नए आने वाले परिवार को पता चलता है कि हिंदू परिवार अभी भी उस हवेली में मौजूद है और वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है. इसी टकराव से फिल्म का मेन ड्रामा शुरू होता है.

फैंस भी कर रहे फिल्म रिलीज का इंतजार

बता दें, इस मोस्ट अवेटे फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आएंगे. इनके अलावा शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी रिश्तों, बंटवारे के दर्द और इंसानियत के असली मायने को बड़े सरल ढंग से सामने लाती है. आमिर खान की ओर से प्रोड्यूस की गई ये फिल्म अपने विषय और स्टारकास्ट की वजह से पहले से ही चर्चा में है. वहीं, अब फैंस भी इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.