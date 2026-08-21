सनी देओल के मुस्लिम किरदार की वजह से फ्लॉप हुई 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने खोला राज

राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी की जोड़ी लंबे समय बाद 'बंटवारा 1947' में लौटी है. हालांकि, फिल्म ने उम्मीद के हिसाब से कमाई नहीं की. अब निर्देशक राजकुमार संतोषी ने फिल्म में सनी देओल को मुस्लिम किरदार में कास्ट करने को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि फिल्म बनाते समय मेकर्स के मन में यह सवाल जरूर आया था कि सनी का मुस्लिम किरदार कहीं फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर असर न डाल दे. हालांकि, इस बारे में सोचने के बावजूद उन्होंने कहानी और किरदार की जरूरत को प्राथमिकता दी.
संतोषी ने फिल्म की मेकिंग के दौरान हुई इस चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि टीम इस पहलू से अनजान नहीं थी. उन्हें अंदाजा था कि सनी देओल को एक अलग धर्म के किरदार में देखना दर्शकों के लिए चर्चा का विषय बन सकता है. इसके बावजूद फिल्म की कहानी के हिसाब से उन्हें यह भूमिका सही लगी.
जी न्यूज से बातचीत के दौरान जब राजकुमार संतोषी से पूछा गया कि क्या सनी देओल का मुस्लिम किरदार निभाना फिल्म के लिए किसी तरह नुकसानदेह रहा? इसपर उन्होंने माना, 'हमने इस बारे में सोचा था, लेकिन तुरंत यह भी साफ किया कि कास्टिंग का यह फैसला सोच-समझकर और क्रिएटिव वजहों से लिया गया था. उन्होंने कहा, 'यह किरदार पूरी तरह से सही और जायज़ है. एक एक्टर के तौर पर सनी के लिए यह एक अलग तरह की चुनौती थी. वह इसे लेकर बहुत उत्साहित थे. हमने इस पर विचार किया था. 'बॉर्डर' और 'गदर' की वजह से उनकी एक बहुत लोकप्रिय छवि बनी हुई है. वह एक मज़बूत किरदार हैं. वह दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ते हैं और पाकिस्तान-विरोधी रुख अपनाते हैं.'
फ़िल्ममेकर ने आगे कहा, 'लेकिन यहां वह एक अच्छे मुसलमान, सिकंदर मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं. वह कट्टरपंथ के ख़िलाफ लड़ते हैं.' साथ ही राजकुमार संतोषी ने बताया कि उन्होंने इस रोल के लिए सनी देओल को क्यों चुना. उसी इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने बताया कि सनी देओल के साथ उनकी पुरानी दोस्ती ने इसमें भूमिका निभाई, लेकिन कास्टिंग का फ़ाइनल फ़ैसला फ़िल्म की मेनस्ट्रीम अपील को ध्यान में रखकर लिया गया था.
उन्होंने कहा, 'हम अच्छे दोस्त हैं. हमने साथ में तीन सफल फिल्में बनाई हैं. लेकिन हर फ़िल्म अलग होती है.' डायरेक्टर ने यह भी बताया कि यह प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ. उन्होंने कहा, 'हम 2008 में एक अलग फिल्म बनाने की प्लानिंग बना रहे थे. जब मैंने सब्जेक्ट तय किया, तो हमने उस फ़िल्म पर काम करने का फ़ैसला किया. मैंने सनी से कहा कि हम यह फ़िल्म करेंगे. उन्हें यह बहुत पसंद आया. मैं चाहता था कि यह एक मेनस्ट्रीम फ़िल्म हो. सनी आज नंबर वन और सबसे लोकप्रिय स्टार हैं. मैं चाहता था कि यह फ़िल्म लोगों तक पहुंचे. इसीलिए मैं चाहता था कि सनी देओल जैसा स्टार यह रोल करे.' उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा, वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. वह हर रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं. इसीलिए मैंने सनी को चुना.'
बता दें कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित निर्देशक-अभिनेता जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों ने 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया. आज भी सनी और संतोषी की जोड़ी दर्शकों के बीच खास पहचान रखती है.