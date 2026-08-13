सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के सामने खड़ीं ये 8 बड़ी चुनौतियां, क्या दोहरा पाएगी ‘गदर’ का इतिहास?

‘गदर 2’ की धमाकेदार सक्सेस के बाद अब लोगों की निगाहें सनी देओल की अगली बड़ी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ पर टिकी हैं. ये कहानी देश के बंटवारे, भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों और देशभक्ति जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है. ऐसे में लोग इस फिल्म का मुकाबला सनी देओल की ‘गदर’ जैसी बड़ी हिट से जरूर करेंगे. यही इस पिक्चर के लिए सबसे बड़े चैलेंज साबित होने वाला है. अगर इस फिल्म को अपनी एक खास पहचान बनानी है, तो इसे ‘गदर’ के इफेक्ट से बाहर आना होगा. लोगों के दिलों में उतरने के लिए इसे एक नया नजरिया, यूनिक कहानी और अलगे जज्बात पेश करने होंगे.
2023 में रिलीज हुई ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करके इतिहास रच दिया था. इस सुपरहिट फिल्म से सनी देओल की पुरानी चमक फिर से वापस लौट आई. लेकिन अब उसी विशाल कामयाबी की वजह से उनकी आने वाली नई फिल्म पर बहुत बड़ा दबाव बन गया है. लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं. ये नई फिल्म चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, लोग इसकी तुलना ‘गदर 2’ के रिकॉर्डतोड़ बिजनेस से ही करेंगे. ऐसे में हर कोई बस ये देखना चाहता है कि फिल्म कितनी कमाई करती है. इन उम्मीदों को पूरा करना और लोगों को खुश कर पाना मेकर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है.
‘गदर 2’ की जबरदस्त कमाई के पीछे उसकी पुरानी यादों और पुरानी पहचान का बड़ा हाथ था. लोग बरसों से ‘तारा सिंह’ और ‘सकीना’ की जोड़ी को पसंद करते आए हैं, जिसका पूरा फायदा फिल्म को मिला. लेकिन आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ एक एकदम नया प्लॉट लेकर आ रही है. आज की नई पीढ़ी सिर्फ भारी-भरकम नारों से इंप्रेस नहीं होती. यंग ऑडियंस को स्क्रीन पर दमदार रोल, गहराई और मजबूत कहानी की तलाश रहती है. ऐसे में अगर इस फिल्म को हर उम्र के लोगों के दिल में जगह बनानी है, तो इसे अपनी स्क्रिप्ट में नयापन और ताजगी लानी ही होगी, जो मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है.
ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस खास मौके पर देशभक्ति की फिल्मों को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलता है. हालांकि, यही मौका दूसरी बड़ी फिल्मों को भी अपनी तरफ खींचता है. जब एक ही दिन कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज होती हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर टिकट खिड़की तक लोगों को लाना आसान नहीं रहता. ऐसे तगड़े कॉम्पिटिशन के बीच अगर फिल्म को सिनेमाघरों में लंबे समय तक टिके रहना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी दमदार कहानी और बेहतरीन कंटेंट पर ही भरोसा करना होगा. इसकी टक्कर भी इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से होने वाली है.
फिल्म से प्रीति जिंटा लंबे समय बाद वापसी कर रही हैं. इसे लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखा जा रहा है. हालांकि, केवल बड़े कलाकारों के नाम के दम पर किसी फिल्म का सुपरहिट होना तय नहीं होता. आज का सिनेमा और ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी और मजबूत कहानी को तरजीह देते हैं. ऐसे में फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा की इस जोड़ी को अपनी अदाकारी से ऐसा जादू बिखेरना होगा, जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे. अगर कहानी में दम हुआ और स्टार कास्ट का अभिनय दिल को छू गया, तभी ये फिल्म सिनेमाघरों में लंबा टिक पाएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आती है.
विभाजन एक बेहद सेंसेटिव मुद्दा है. इस पर ‘गदर: एक प्रेम कथा’ और ‘पिंजर’ जैसी कई फिल्में बन चुकी हैं. आज की ऑडियंस वही पुराना ड्रामा दोबारा देखना पसंद नहीं करते. वे पर्दे पर एक नया नजरिया और गहरा दर्द महसूस करना चाहते हैं. अगर किसी फिल्म को सच में लोगों के दिलों को छूना है, तो उसे सिर्फ देशभक्ति के नारों तक सीमित नहीं रहना होगा. फिल्म को उस दौर के इंसानी रिश्तों, बिछड़ने के दर्द और सच्ची भावनाओं को पूरी ईमानदारी से दिखाना होगा. जब कहानी में राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों की तकलीफ दिखेगी, तभी फिल्म ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ पाएगी.
‘गदर 2’ के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सनी देओल का स्टारडम एक बार फिर 7वें आसमान पर है. लोग उनके पुराने अवतार को देखकर बेहद खुश हैं. हालांकि, किसी भी बड़े स्टार के लिए इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म के बाद अगली फिल्म लाना आसान नहीं होता. जब पिछली फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाए, तो ऑडियंस और फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. ऐसे में आने वाली फिल्म सनी देओल के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगी. उन्हें अपनी अगली फिल्म के जरिए ये साबित करना होगा कि उनका ये जादू सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं था, बल्कि हर फिल्म में देखने को मिलेगा.
बॉक्स ऑफिस पर अपनी साख बचाने के लिए इस फिल्म को सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाल दिखाना होगा. देखा जाए तो फिल्म को हिट कराने के कई तगड़े मौके हैं. सनी देओल की तगड़ी फैन फॉलोइंग, लंबे समय बाद प्रीति जिंटा की बड़े पर्दे पर वापसी और 15 अगस्त की छुट्टी का बड़ा फायदा इसके साथ है, लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है. लोगों की भारी उम्मीदें, आजकल के युवाओं की बदलती पसंद और दूसरी फिल्मों के साथ टिकट खिड़की पर होने वाली टक्कर जैसी कई बड़ी रुकावटें सामने खड़ी हैं. अगर फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छू सकी, सिर्फ तभी यह ‘गदर 2’ जैसा इतिहास दोबारा दोहरा पाएगी.