Add Zee Business As A Preferred Source
App

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के सामने खड़ीं ये 8 बड़ी चुनौतियां, क्या दोहरा पाएगी ‘गदर’ का इतिहास?

Sunny Deol Batwara 1947 Challenges: ‘गदर 2’ का तूफान थमने के बाद सनी देओल अब ‘बंटवारा 1947’ से पर्दे पर लौटने की तैयारी में हैं. इस फिल्म से मेकर्स के साथ-साथ ऑडियंस को भी भारी उम्मीदें हैं, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है. ‘गदर 2’ से कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस क्लैश और नई कहानी जैसे कई बड़े इम्तिहान इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:17 AM IST
सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के सामने खड़ीं ये 8 बड़ी चुनौतियां, क्या दोहरा पाएगी ‘गदर’ का इतिहास?
Image Credit: Sunny Deol Batwara 1947 Challenges

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घर से खाना बेचने निकली महिला हुई लापता, अगले दिन अजगर के पेट में मिला शव; नजारा...
2
3
4
5