सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को मिली सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, बिना एक भी कट हुई के रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अगली पीरियड ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है.दरअसल, फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने बिना किसी कट के हरी झंडी दे दी है. ऐसे में अब फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
ये फिल्म चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइ देख्या, ओ जम्या ई नइ' पर आधारित है. फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों पर बेस्ड है. इसमें विभाजन के उस दर्दनाक दौर और इंसानियत की मिसाल को दिखाने की कोशिश की गई है.
फिल्म की कहानी एक मोहाजिर परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान के लाहौर पहुंचकर एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है. लेकिन उस घर की बुजुर्ग हिंदू महिला अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर देती है. इसके बाद परिवारों के बीच कई इमोशनल और इंसानियत की मिसाल बनी घटनाएं सामने आती हैं.
इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं. उनका किरदार हिंसा और डर के माहौल में भी साहस और मानवता का साथ देता है. इसके अलावा शबाना आजमी एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभा रही हैं, जो पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होतीं. दोनों का ही किरदार इस फिल्म में काफी अहम है.
बीते दिनों फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया था. पोस्टर में सामने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति और जलता हुआ दीपक दिखाया गया है. वहीं, बैकग्राउंड में 1947 के बंटवारे का एक सीन नजर आता है. पोस्टर के साथ मेकर्स ने लिखा, 'जब पूरी दुनिया ने अपने-अपने पक्ष चुने तब उसने धर्म का रास्ता चुना. इस पार्टिशन डे, 14 अगस्त को 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में देखें.
बता दें कि फिल्म 'बंटवारा 1947' आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ है. फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है. इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. अभी हाल ही में फिल्म का नया गाना 'कहां चले गए हो राम' भी रिलीज किया गया है.
गौरतलब है कि 'बंटवारा 1947' सिर्फ भारत-पाकिस्तान विभाजन की कहानी नहीं है. बल्कि, ये इंसानियत, रिश्तों और उम्मीद का भी एक स्ट्रांग मैसेज देने वाली इमोशनल फिल्म है. अब फिल्म को सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के हरी झंडी मिल चुकी है और दर्शक 14 अगस्त 2026 को इसे बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.