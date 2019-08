इस दिन रिलीज होगा 'पल पल दिल के पास' का टीजर! सनी देओल ने शेयर किया नया पोस्टर

नई दिल्ली: सनी देओल ने अपने बेटे के धमाकेदार डेब्यू की तैयारी शुरू कर दी है. अब जल्द ही करण देओल की फिल्म 'पल पल दिल के पास' का टीजर रिलीज होने जा रहा है. इस बात की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर सनी देओल ने खुद अपने ट्विटर एकाउंट से एक नया पोस्टर रिलीज करते हुए दी है.

करण देओल फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले हैं. बीते काफी समय से करण देओल अपनी इस डेब्यू फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले फिल्म का क रोमांटिक पोस्टर सामने आया था, पोस्टर में करण देओल और सहर लांबा बेहद प्यारे कपल के तौर पर नजर आ रहे थे. अब फिल्म का यह नया पोस्टर सामने आया है...

Proud and excited to bring the next generation of our family, my son Karan, along with Sahher who embark on their new journey of पहला प्यार with #PalPalDilKePaas. Teaser out on Monday at 11am!#KaranDeol #SahherBambba @aapkadharam @ZeeStudios_ @ZeeMusicCompany pic.twitter.com/7pDDFAarlo

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 3, 2019