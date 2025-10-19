Advertisement
trendingNow12967826
Hindi Newsबॉलीवुड

आज भी पढ़ने-लिखने में होती है परेशानी... ‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान अवस्थी जैसी है सनी देओल की कहानी, नहीं समझ पाते सही स्पेलिंग और स्क्रिप्ट

Sunny Deol Birthday: आज बॉलीवुड के सबसे बड़ी एक्शन हीरो सनी देओल 68 साल के हो चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन क्या आप जानते है कि आज भी उन्हें ‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान अवस्थी की तरह पढ़ने-लिखने में परेशानी होती है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान अवस्थी जैसी है सनी देओल की कहानी
‘तारे जमीन पर’ वाले ईशान अवस्थी जैसी है सनी देओल की कहानी

Sunny Deol Dyslexia Disease: सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के सहनेवाल गांव में हुआ था. उनका असली नाम अजाय सिंह देओल है. सनी देओल बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन हीरो हैं. उन्होंने फिल्मों के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी काम किया है. कई सालों से वे फिल्मों में एक्टिव हैं और 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनके फैंस उन्हें उनके एंग्री यंग मैन और दमदार अंदाज के लिए पसंद करते हैं. सनी देओल की इमेज बॉलीवुड में अलग और खास है. 

आज भी लोग उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं. सनी देओल, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बड़े बेटे हैं. उन्होंने 1983 में फिल्म ‘बेताब’ से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. इस फिल्म से वे रातों-रात स्टार बन गए थे. क्योंकि फिल्म उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी. शुरुआती ही समय में उनके गुस्सैल और जोरदार अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया. सनी की मेहनत और मेहनती स्वभाव ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग मुकाम दिलाया, लेकिन क्या आप जानते है कि उनको पढ़ने-लिखने में परेशानी होती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

Add Zee News as a Preferred Source

सनी देओल को पढ़ने-लिखने में होती परेशानी 

सनी देओल एक जाट पंजाबी परिवार से आते हैं और उनका फिल्मी जुड़ाव बहुत पुराना है. ग्लैमर और पॉपुलैरिटी के बीच उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना किया. स्कूल के दिनों में उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी. इसकी वजह थी डिस्लेक्सिया, यानी पढ़ने और लिखने में होने वाली दिक्कत. इस वजह से उन्हें पढ़ाई, शब्दों की सही स्पेलिंग और स्क्रिप्ट समझने में परेशानी होती थी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने करियर में बहुत नाम कमाया. उनकी मेहनत बताती है कि मुश्किलों के बावजूद मेहनत से सक्सेस मिलती है.

सनी देओल की वो 5 फिल्में, जिन्होंने हिला दी थी बॉक्स ऑफिस की दुनिया, एक ने 7 गुना की कमाई, तो दूसरी ने जीते 7 फिल्मफेयर-2 नेशनल अवॉर्ड

डिस्लेक्सिया क्या है? 

आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीन पर’ में भी डिस्लेक्सिया के बारे में ही बताया गया है, जो ईशान अवस्थी होती है. ये कोई बीमारी नहीं है. ये ब्रेन से जुड़ी एक रेयर कंडीशन होती है, जिससे पढ़ने और लिखने में मुश्किल होती है. जो बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं उन्हें शब्दों को पढ़ने, लिखने या सही बोलने में दिक्कत आती है. लेकिन इससे उनकी समझ और दिमाग पर असर नहीं पड़ता. सही तरीके से पढ़ाई करने और सही मार्गदर्शन मिलने पर ये बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं. इसलिए इसे कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की अलग तरीका समझना चाहिए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सनी देओल की आने वाली फिल्में 

आज भी वे सनी देओल इस परेशानी से जुझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वे फिल्मों में एक्टिव हैं. उन्होंने हाल ही में ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग पूरी की है और ‘सूर्य’ पर फिर से काम शुरू किया है, जो पिछले तीन साल से रुकी हुई थी. इसके अलावा उनकी और भी कई फिल्मों पर काम चल रहा है. इनमें फिल्म ‘लाहौर 1947’ शामिल है, जो आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही है और इसमें प्रीति जिंटा भी हैं. सनी की मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड में खास जगह दिलाई है. फैंस हमेशा उनकी नई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

सनी देओल की फिल्म ‘रामायण’

इसके अलावा सनी देओल फिल्म ‘रामायण’ में भी अहम भूमिका निभाएंगे, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. इसके अलावा फरहान अख्तर की एक अनटाइटल्ड फिल्म में भी सनी काम कर रहे हैं. इसके साथ ही सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की अगली फिल्म में भी सनी नजर आएंगे. उनकी मेहनत, लगन और फिल्मी अनुभव ने उन्हें बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बनाया है. फैंस उनकी हर फिल्म को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं और सनी हमेशा नई चुनौतियों और रोल्स के लिए तैयार रहते हैं. फैंस उनकी फिल्मों को लेकर एक्साइट रहते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

sunny deol

Trending news

बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ