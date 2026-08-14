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'बंटवारा 1947' देखने पहुंचे दर्शकों को मिला बड़ा सरप्राइज, सनी देओल की 'गबरू' का टीजर देख मचा हंगामा; इंटरनेट पर लीक

Sunny Deol Gabru Movie Teaser: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' थिएटर्स में आज रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म के साथ दर्शकों को मजेदार सरप्राइज भी मिला. लोगों को थिएटर में फिल्म 'गबरू' का धमाकेदार टीजर देखने को मिला. क्या आपने देखा टीजर?

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:48 PM IST
'बंटवारा 1947' देखने पहुंचे दर्शकों को मिला बड़ा सरप्राइज, सनी देओल की 'गबरू' का टीजर देख मचा हंगामा; इंटरनेट पर लीक
Image Credit: सनी देओल की &#039;गबरू&#039; फिल्म का टीजर देखें

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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