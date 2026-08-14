'बंटवारा 1947' देखने पहुंचे दर्शकों को मिला बड़ा सरप्राइज, सनी देओल की 'गबरू' का टीजर देख मचा हंगामा; इंटरनेट पर लीक

Sunny Deol Gabru Movie Teaser: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की नई फिल्म 'बंटवारा 1947' आज 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सितारों की काफी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, मगर इस फिल्म के साथ दर्शकों को एक और जबरदस्त सरप्राइज देखने को मिला. सनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गबरू' का टीजर भी लॉन्च कर दिया.
फिल्म 'गबरू' सनी देओल की अपकमिंग फिल्म है, जिसका फर्स्ट लुक पिछले साल रिलीज किया गया था. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इसकी रिलीज डेट को टाला गया था. हालांकि, अब फैंस के लिए इसका पहला टीजर सामने आ चुका है, जिसे 'बंटवारा 1947' की रिलीज के साथ अटैच किया गया और ये आते ही ऑनलाइन लीक हो गया.
दरअसल, फिल्म 'गबरू' का फर्स्ट लुक पिछले साल ही सामने आ गया था और पहले यह 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी. हालांकि, किसी कारणवश इसकी रिलीज टाल दी गई थी, लेकिन अब 'बंटवारा 1947' की रिलीज के साथ ही इसका पहला टीजर दर्शकों के सामने आ गया है. सोशल मीडिया पर यह टीजर रिलीज होते ही लीक भी हो गया.
सोशल मीडिया यूजर 'गबरू' का टीजर शेयर कर रहे है, जो ऑनलाइन काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' में जहां विभाजन के उथल-पुथल दौर का नजर आता हैं, उसी दौरान 'गबरू' में उन्हें हल्के-फुल्के, गर्मजोशी और ज्यादा आकर्षक अंदाज में दिखाया गया है. इस फिल्म को निर्मित विशाल राणा ने किया है और निर्देशित शशांक उदपुरकर ने किया है. यह एक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है. जिसमें रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगी.
I like this trailor. This has been attached with Batwara 1947.
और जब गबरू मूवी का फर्स्ट लुक आया था तब से ही ये सॉन्ग मेरा पसंदीदा है और मैं ये लाइन गुनगुनाता रहता हूं मुझे लगता है कि ये सॉन्ग मेरा पसंदीदा सॉन्ग बन सकता है जब मैं इसे पूरा सुनूंगाgabru batwara1947 iamsunnydeol twitter.com/BRQbXbeDk9
copywood (iamcopywood) August 14, 2026
टीजर में सनी देओल एक ऐसे पिता की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम और बिजनेस को बढ़ाने में बिता दी. वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहा और खुद के लिए जीना भूल गया. अब वह अपने बचे हुए दिनों को अपनी पत्नी और बेटे के लिए खुलकर जीना चाहता है.
इस फिल्म में सनी देओल के साथ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सिमरन उनकी पत्नी के रोल में नजर आ रही हैं. वहीं, फिल्म में उनके बेटे का किरदार प्रीत कमानी निभा रहे हैं. 'गबरू' में सनी का एक इमोशनल पक्ष दिखेगा, जहां वह पंजाब के खेतों और पहाड़ों की वादियों में घूमते नजर आएंगे.
वहीं, गौरतलब है कि सनी देओल के अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह जल्द ही 'रामायण पार्ट 1' में भगवान हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. हालांकि, पहले भाग में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम होगा, लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में वह पूरी तरह से पर्दे पर छाए रहेंगे.