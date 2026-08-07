बिना 'ढाई किलो के हाथ' के बनने वाली थी 'दामिनी', सनी देओल से पहले ओम पूरी को मिला था यह रोल; फिर नहीं मिलती 'तारीख पर तारीख'

राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने 1993 की क्लासिक फिल्म दामिनी के मेकिंग के कुछ दिलचस्प किस्सा शेयर किया. डायरेक्टर ने बताया कि सनी देओल का यादगार रोल असल में ओम पुरी के लिए लिखा गया था. उन्होंने ये भी कहा कि कहानी को सही रखने के लिए रवीना टंडन के साथ गाने नहीं रखे गए. घातक फिल्म पहले कमल हासन को ऑफर की गई थी, लेकिन बाद में सनी देओल ने लीड रोल निभाया.
फीवर FM पर बात करते हुए राजकुमार संतोषी ने बताया कि जब फिल्म लिखी जा रही थी, तो उन्होंने ओम पुरी और अमरीश पुरी के बीच कोर्टरूम में आमना-सामना होने का सीन सोचा था. डायरेक्टर ने बताया, 'शुरू में सनी सर को इसमें नहीं होना था. ओम पुरी सर को इसमें होना था.'
फ़िल्ममेकर ने बताया कि जब स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था, तब वह गोविंद निहलानी के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और उनका आइडिया दो जबरदस्त कलाकारों को एक-दूसरे के आमने-सामने कास्ट करने का था. उन्होंने कहा, 'मैं चाहता था कि ओम पुरी वकील का रोल निभाएं और अमरीश पुरी के किरदार के साथ उनका टकराव हो. इसमें कुछ कोर्टरूम ड्रामा भी होता.' हालांकि, प्रोड्यूसर्स और ओम पुरी के बीच बात नहीं बनी, इस वजह से ये प्लान सफल नहीं हुआ.
उन्होंने आगे कहा, 'किसी वजह से शायद फीस को लेकर प्रोड्यूसर और ओम पुरी के बीच बात नहीं बन पाई. इसलिए हम सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए.' तभी मेकर्स ने सनी देओल से संपर्क करने के बारे में सोचा. संतोषी ने बताया कि 'घायल' की सफलता के बाद से ही वह सनी के साथ किसी दमदार प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना चाहते थे.
डायरेक्टर ने बताया, ''घायल' के बाद मैं सनी के साथ कुछ दमदार करना चाहता था. फिर मैंने सोचा कि क्यों न सनी देओल के साथ यह फिल्म की जाए.' उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि 'दामिनी' मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्म थी, जिसमें सनी एक मजबूत सपोर्टिंग रोल निभा रहे थे. इसके बावजूद, एक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसके लिए हामी भर दी.
राजकुमार संतोषी ने आगे कहा, 'मुझे फ़िल्म का मकसद अच्छी तरह पता था. जैसे सनी के लिए 'घायल' थी, वैसे ही मीनाक्षी के लिए 'दामिनी' थी. जब मैंने सनी को उनका रोल बताया, तो उन्होंने कहा, 'मैं यह रोल करने के लिए तैयार हूं.'
फिर आखिरकार सनी देओल ने वकील गोविंद का रोल निभाया, जो एक निडर वकील थे और मीनाक्षी शेषाद्रि द्वारा निभाए गए दामिनी के किरदार के साथ मिलकर न्याय के लिए लड़ते हैं. कोर्टरूम में उनके दमदार डायलॉग, जिनमें मशहूर 'तारीख पे तारीख' भी शामिल है, हिंदी सिनेमा के यादगार पल बन गए और 'दामिनी' 1990 के दशक की सबसे चर्चित फ़िल्मों में से एक बन गई.
इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने यह भी बताया कि 'दामिनी' के अहम हिस्सों में गाने न रखने का फैसला सोच-समझकर लिया गया एक क्रिएटिव फ़ैसला था. भले ही यह 1990 के दशक के चलन के उलट था, जब ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में कई गाने होते थे. उन्होंने याद किया कि प्रोड्यूसर्स की तरफ़ से एक या दो गाने जोड़ने का काफ़ी दबाव था. खासकर फिल्म के दूसरे हिस्से में, लेकिन उन्हें लगा कि इससे कहानी के बहाव में रुकावट आएगी. राजकुमार संतोषी के मुताबिक, हर क्रिएटिव फ़ैसला कहानी के फायदे के लिए होना चाहिए था, और जो भी चीज कहानी से ध्यान भटकाती, उसे न रखना ही बेहतर था.