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CID की रडार पर सनी लियोनी, ₹2400 करोड़ के घोटाले की जांच में मिला नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला?

Sunny Leone CID Notice: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को फ्रॉड केस में नोटिस भेजा गया है. कर्नाटक के कथित 2,400 करोड़ रुपये के शिवम एसोसिएट्स निवेश घोटाले की जांच के बीच एक्ट्रेस सनी लियोनी को CID ने नोटिस भेजा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:43 AM IST
CID की रडार पर सनी लियोनी, ₹2400 करोड़ के घोटाले की जांच में मिला नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला?
Image Credit: फ्रॉड केस में फंसी सनी लियोनी!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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