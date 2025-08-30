4 बार फेल हुआ था सनी लियोन का IVF, खोई 4 बेटियां; मां बनने के लिए बहुत तरसीं थी एक्ट्रेस
4 बार फेल हुआ था सनी लियोन का IVF, खोई 4 बेटियां; मां बनने के लिए बहुत तरसीं थी एक्ट्रेस

Sunny Leone 4 Daughters Died:  बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के 3 बच्चे हैं. दो बेटे जुड़वां हैं और उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है. एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने बताया था कि उन्होंने अपनी 4 बेटियों को खो दिया है.

 

Aug 30, 2025
Sunny Leone 4 Daughters Died: सनी लियोन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री है और आपको बता दें कि वह इस समय तीन बच्चों की मां भी है. दरअसल उनके दो बेटे जुड़वा हैं और उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है. अब हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड बबल के साथ में बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने अपनी चार बेटियों को खो दिया है.

सनी लियोन ने खोई चार बेटियां

सनी लियोन बताती है कि उन्होंने और पति डेनियल ने सरोगेसी को प्लान किया था. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने 6 एग्स फ्रीज भी करवा लिए थे. उसमें से चार बेटियां थी और दो बेटों के लिए भी थे. अमेरिका में बच्चों के जेंडर पता चल जाते हैं. दरअसल पहले तो उन्होंने बेटियों को लेकर सोचा था क्योंकि वह चार थी.

मां बनने के लिए बहुत तरसीं थी एक्ट्रेस 

सनी लियोन ने बताया कि चारों को उन्होंने खो दी थी और इससे उनका काफी ज्यादा दिल भी टूट गया था. उन चारों को IVF की मदद से इस दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही थी और वह फेल हो गई. एक्ट्रेस ने बताया कि वह और डेनियल दोनों ही हमेशा से बेटी चाहते थे. बाद में मुंबई के अंधेरी में वह एक जगह पर गए और वहां पर छोटी बच्चियां थी. इसीलिए उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया.

सनी लियोन के करियर की बात करें तो आपको बता दें कि अभी तक वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी फिल्मों में काम कर चुकी है. लेकिन ज्यादातर उनको आइटम नंबर करते हुए देखा गया है और इतना ही नहीं आपको बता दें कि उनकी खूबसूरती का हर कोई कायल भी है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

Actress Sunny Leone

