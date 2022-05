Sunny Leone Struggle: जब सनी को मेकअप और आउटफिट देने से बड़े ब्रांड ने कर दिया था इंकार, खोल दी खुद की दुकान!

Why Sunny Leone starts her Clothing and Make up Brand: सनी लियोन आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. लाखों दिलों की धड़कन सनी लियोन (Sunny Leone) कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. जिस्म 2 से लेकर रागिनी एमएमएस 2 तक सनी ने भारत में अपनी अच्छी खासी फैन फोलोइंग बना ली है. लेकिन इतने सालों बाद सनी ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि किस तरह इंडस्ट्री में उन्हें भी लोगों के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.

जब बड़े ब्रांड ने नहीं दिए कपड़े और मेकअप का सामान

सनी लियोन ने हाल ही में खुलासा किया भारत में ऐसे कई बड़े ब्रांड रहे जिन्होंने उन्हें खास कार्यक्रमों में पहनने के लिए डिजाइनर कपड़े नही दिए. क्योंकि उन्हें लगता था कि उन कपड़ों को पहनने के लिए अभी सनी लायक नहीं हैं. कपड़े ही नहीं बल्कि कई कॉस्मैटिक्स ब्रांड ने भी ऐसा ही किया. जिससे सनी को काफी दुख हुआ और तभी सनी ने ये तय किया अब वो खुद का ब्रांड बनाएंगीं जो उनका अपना होगा जिसमें उन्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा. अब सनी के पास कपड़ों और मेकअप का ब्रांड है.

एक नया दिन जरूर आता है – सनी

सनी जहां लोगों के इस व्यवहार से काफी दुखी होती हैं तो साथ ही वो काफी पॉजीटिव भी हैं और उन्हें लगता है कि रिजेक्शन के बाद भले ही आपका दिन प्रभावित होता है लेकिन अगले ही दिन नया सूरज आता है. ऐसे में नए सिरे से कोशिश करें जो कोई आपको अपनी चीज़ ना दे तो इसे खुद ही हासिल करने की कोशिश करें.

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं सनी लियोन

सनी लियोन इन दिनों मेन स्ट्रीम सिनेमा से काफी दूर हैं. लेकिन बिजनेस के जरिए सनी खूब पैसा कमा रही हैं. जहां उनका कपड़ों और मेकअप का ब्रांड है तो वहीं सनी लियोन ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला है. इसके अलावा सनी सोशल मीडिया की क्वीन भी हैं अक्सर अपनी वीडियो से सनी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं.

