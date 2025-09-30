Advertisement
'संस्कारी तो बस नाम का है वरुण...'फिल्म रिलीज से पहले ये क्या कह गए शशांक खेतान?

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari फिल्म के निर्देशक शशांक खेतान ने फिल्म की कहानी और वरुण धवन के किरदार को लेकर बात की. डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म का जैसा नाम है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है.

Written By  IANS|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:43 PM IST
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले निर्देशक शशांक खेतान एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर मुख्य किरदारों में हैं. फिल्म के बारे में शशांक खेतान ने कई दिलचस्प बातें साझा कीं और बताया कि वरुण का किरदार असल में कितना अलग और अनोखा है.

बिल्कुल भी सभ्य या परंपरागत...

इंटरव्यू में शशांक खेतान ने कहा,'वरुण का किरदार भले ही बाहर से बहुत ही भावुक और सभ्य दिखता हो, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल उसके नाम के उलट हैं 'संस्कारी' शब्द का इस्तेमाल असल में एक मजाक के तौर पर किया गया है. दर्शकों को फिल्म में कई ऐसे पल देखने को मिलेंगे जहां वरुण का किरदार कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल भी सभ्य या परंपरागत नहीं लगता.' उन्होंने आगे बताया कि वरुण का किरदार उन्होंने असली जिंदगी में मिले कुछ लोगों से प्रेरित होकर बनाया है. जब भी कोई व्यक्ति उन्हें प्रभावित करता है, तो वे उसकी कुछ आदतें या खासियतें अपनी फिल्मों में किरदारों के जरिए दिखाते हैं.

 2 अक्टूबर को होगी रिलीज

फिल्म की कास्टिंग पर बात करते हुए शशांक खेतान ने कहा,'कहानी तैयार होने के बाद मुझे लीड कलाकारों का चुनाव करने में कोई परेशानी नहीं हुई. जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल जैसे टैलेंटेड कलाकारों ने फिल्म को मजबूती दी है. फिल्म की कहानी ग्रैंड इंडियन वेडिंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें परिवार, प्यार, झगड़े और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 

 

 

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

