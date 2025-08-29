'बाहुबली' अवतार में दिखे वरुण धवन, 1 मिनट के टीजर में दिखा रोमांस-कॉमेडी का तड़का; ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का टीजर आउट

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें दोनों के किरदारों की पहली झलक मिलती है. फिल्म में रोमांस, मस्ती और ड्रामा का मिक्सचर है
Trending Photos
वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म के टीजर में स्टारकास्ट की पहली झलक और उनसे जुड़ी कहानी की झलक देखने को मिल रही है. वरुण एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में दर्शकों को हंसाते हुए नजर आने वाले हैं.
धर्मा प्रोडक्सन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर रिलीज किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "चार लोग, दो दिल तोड़ने वाले, एक शादी. फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज हो गया है. यह 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी."
1 मिनट के टीजर में मस्ती करते दिखे वरुण धवन
1 मिनट के टीजर की शुरुआत वरुण धवन के मस्ती भरे अंदाज से होती है, जहां वह बाहुबली अवतार में नजर आते हैं. वरुण मजेदार अंदाज में पूछते हैं, "मैं बाहुबली लग रहा हूं ना?" जवाब में एक किरदार कहता है, "रणवीर सिंह की धोती में प्रभास का पौधा लग रहा है!" इसके बाद पुराना बॉलीवुड गाना 'तुझे लागे ना नजरियां' की धुन बजती है, और रोहित सराफ स्टाइल में हेलिकॉप्टर से उतरते हैं. टीजर में जान्हवी कपूर और अन्य किरदारों की झलक भी दिखाई गई है, जो कहानी में ट्विस्ट लाता है. वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी स्क्रीन पर दिखती है और टीजर का अंत होता है.
रोमांस और हंसी से भरपूर टीजर
फिल्म शानदार रोमांस और हंसी का वादा करती है. टीजर देखकर साफ है कि यह फिल्म दर्शकों को हंसी, प्यार और मनोरंजन का जबरदस्त डोज देगी.शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म में जान्हवी और वरुण के अलावा अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं. धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में एक बार फिर वरुण और जान्हवी स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने साल 2023 में आई फिल्म 'बवाल' में साथ काम किया था.
बता दें, फिल्म की रिलीज डेट पर कई बार बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब ये 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी. दिलचस्प बात यह है कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' और हर्षवर्धन राणे की अभिनीत फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से टक्कर लेगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.