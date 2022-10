Sara Ali Khan ने भरी फ्लाइट में किया ऐसा काम, सब हो गए हैरान; एक फैन ने चुपके से बना डाला वीडियो

Sara Ali Khan Viral video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) को हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. हमेशा की तरह इस बार भी सारा अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का दिल जीत रही थीं. हालांकि, एक और बात है जो लोगों को सारा में सबसे अच्छी लगती है और वो है उनका फैंस के लिए प्यार और अच्छा बर्ताव. हमनें कई बार सारा (Sara Ali Khan) को फैंस के साथ इन्टरेक्ट करते हुए देखा है. खैर, फ्लाइट में सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने कुछ ऐसा किया जिसे देख अब सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तारीफ हो रही है.

सारा ने रखा फैन का दिल

दरअसल, सारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसेमें वो फ्लाइट में दिखाई दे रही हैं. इस दौरान जब एक अटेंडेंट सारा को सेल्फी लेने के लिए कहता है तो सारा इंकार नहीं करतीं और अलग-अलग एंगल से फैन को सेल्फी देने लगती हैं. इसके बाद सारा अपनी सीट पर आकर बैठ जाती हैं. फैंस को सारा का ये जेस्चर काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने सारा के वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा- कितनी डाउन टू अर्थ है, तो वहीं एक और यूजर ने लिखा- ये कितनी प्यारी है. खैर, आप भी देखें एक्ट्रेस का वायरल वीडियो

Check out the humble behaviour of #saraalikhan in flight from Delhi to Mumbai. She gave selfies to everyone with warm gesture. #exclusive @SaraAliKhan pic.twitter.com/61iFwddDRz

— Crazy 4 Bollywood (@crazy4bolly) October 12, 2022