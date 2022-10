Guess Who: पीली ड्रेस में इस बेहद क्यूट बच्ची को क्या आपने पहचाना? अपने हुस्न से आज लोगों को बनाती है दीवाना

Guess Who is this Hot Actress: जो तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, इसमें दो लड़कियां हैं. बाईं तरफ, पीली ड्रेस में जो क्यूट सी बच्ची है, वो आज की एक बहुत बड़ी और पॉपुलर एक्ट्रेस और डांसर है. आज के समय में, ये एक्ट्रेस 48-वर्ष की होने के बाद भी अपने बोल्ड लुक्स और अदाओं से लोगों के दिल में तूफान मचा देती हैं. इस हसीना को कई हिट सॉन्ग्स में डांस करते भी देखा गया है और अपने काम के साथ-साथ ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. बताएं कि क्या आपने पहचाना कि ये कौन हैं..

अपने हुस्न से ये एक्ट्रेस आज लोगों को बनाती हैं दीवाना

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ये एक्ट्रेस आज अपने हुस्न से लोगों को दीवाना बना देती हैं. ये हसीना कभी अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस तो कभी अपने जिम लुक्स के लिए जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस का एक बार डिवोर्स भी हो चुका है और अब उन्हें जीवन में दूसरी बार प्यार मिल गया है. आज यानी 23 अक्टूबर को इस एक्ट्रेस का बर्थडे भी होता है.

पीली ड्रेस में इस बेहद क्यूट बच्ची का नाम है Malaika

अगर आप अब तक गेस नहीं कर पाए हैं तो हम आपको बता दें कि फोटो में ये जो पीली ड्रेस पहने बच्ची है वो और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) हैं. मलाइका अरोड़ा की ये रेयर बचपन की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. मलाइका अरबाज खान की पत्नी थीं लेकिन अब, डिवोर्स के बाद मलाइका एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) को डेट कर रही हैं.

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, आज मलाइका अपना जन्मदिन भी मना रही हैं और उन्हें विश करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने एक बेहद रोमांटिक कैप्शन के साथ एक हॉट तस्वीर पोस्ट की.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.