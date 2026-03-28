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Hindi Newsबॉलीवुडनेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद भी झेला रिजेक्शन, हीरो का नाम सुनते ही हीरोइनों ने ठुकराईं फिल्में, यूं चमकी किस्मत

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद भी झेला रिजेक्शन, हीरो का नाम सुनते ही हीरोइनों ने ठुकराईं फिल्में, यूं चमकी किस्मत

Guess Who: बॉलीवुड में सफलता की कई कहानियां हैं, लेकिन एक आउटसाइडर को काफी सफर करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको 80-90 के दशक के एक ऐसे हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने आउटसाइडर होने के बावजूद सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया. इस एक्टर ने करियर की शुरुआत में नेशनल अवॉर्ड जीता था, फिर भी उन्हें आउटसाइडर का खामियाजा भुगतना पड़ा था. चलिए जानते हैं कौन है ये-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 28, 2026, 07:12 AM IST
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Bollywood Superhit Actor
Bollywood Superhit Actor

Bollywood Superhit Actor: बॉलीवुड में कई लोगों की सफलता की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. ऐसे में आज हम आपको 80-90 के दशक के एक ऐसे हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने संघर्ष और मेहनत के बाद सुपरस्टार बनने तक का लंबा सफर तय किया. इस एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत में ही नेशनल अवॉर्ड जीतकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बॉलीवुड में आउटसाइडर होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

हम यहां बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं. उनको तो आप आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे. उनके लिए इंडस्ट्री में आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था. कहा जाता है कि उस जमाने की बड़ी हीरोइनों ने उनके रंग और लुक्स की वजह से उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन साल 1979 में आई फिल्म 'तराना' से उनकी किस्मत ही बदल गई थी और बॉलीवुड में उन्हें एक नई पहचान दिलाई. हालांकि, उनके नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन बावजूद इसके वे बड़े स्टार कहालते हैं.

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पहली ही फिल्म के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड 

मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में आई फिल्म 'मृगया' से डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था, लेकिन फिर भी काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था. उस वक्त गोरी स्किन और चॉकलेटी लुक का बोलबाला था. मिथुन थोड़े सांवले थे और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिजिकली फिट नहीं बैठते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनके लिए कोई हीरोइन नहीं है. उस वक्त टॉप एक्ट्रेसेस मिथुन के साथ काम करने का रिस्क लेने से हिचकिचाती थीं.

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रिजेक्शन के दौर से गुजरें मिथुन चक्रवर्ती

वहीं, जब मिथुन चक्रवर्ती रिजेक्शन के दौर से गुजर रहे थे, तब डायरेक्टर रविकांत नागाइच ने उन्हें अपनी फिल्म 'तराना' में लिया. लेकिन उनके लिए किसी हीरोइन को ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती थी. जिसके बाद उस समय रंजीता कौर इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस थीं, उन्होंने मिथुन के साथ काम करने के लिए हामी भरी, जो मिथुन के करियर के लिए लाइफलाइन साबित हुई. साल 1979 में जब फिल्म 'तराना' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता ने पंडितों को हैरान कर दिया था. मिथुन और रंजीता की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और फ्रेश थी कि दर्शकों को ये जोड़ी काफी पसंद आई थी. इस फिल्म से मिथुन रातों-रात स्टार बन गए थे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धांसू कमाई की थी.

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कई फिल्मों में किया साथ काम 

बताया जाता है कि फिल्म 'तराना' की सफलता के बाद इंडस्ट्री का माहौल बिल्कुल बदल गया था, जो हसीनाएं मिथुन के साथ काम नहीं करना चाहती थीं, वो अब उनके साथ फिल्म करने के लिए खुद डेट्स एडजस्ट करने लगी थीं. मिथुन और रंजीता की जोड़ी को काफी लकी माना जाता था. इसके बाद उन्होंने साथ में 'सुरक्षा', 'हमसे बढ़कर कौन' और 'बाजी' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था. इतना ही नहीं, कई इंटरव्यूज में मिथुन ने एक्ट्रेस रंजीता का शुक्रिया अदा भी किया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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