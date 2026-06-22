90s Superhit Song Actress: 90 का दशक बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहा है. इस दशक में कई नए सितारों ने इंडस्ट्री में कदम रखा और रातोंरात शौहरत हासिल कर ली थी. एक्ट्रेस सोनम खान ने भी अचानक स्टारडम तब देखा, जब साल 1989 में उन्होंने डायरेक्टर राजीव राय के साथ फिल्म 'त्रिदेव' में काम किया. फिल्म के सुपरहिट गाने 'ओए-ओए' में हसीना नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आई थीं. इसके बाद उन्हें काफी नाम हासिल हुआ.
एक्ट्रेस सोनम खान को लेकर तब अफवाह उड़ी थी कि उनका फिल्म त्रिदेव के डायरेक्टर संग अफेयर था. यही वजह रही कि उन्हें ओए-ओए गाने में काम करने का मौका मिला. सोनम और डायरेक्टर राजीव राय ने आगे चलकर एक-दूसरे से शादी भी की थी, इसलिए इस अफव को काफी समय तक सच माना गया था. वहीं करीब 40 साल तक ये एक राज की तरह ही बना रहा, जिसपर अब एक्ट्रेस ने खुद खुलासा किया है.
एक्ट्रेस सोनम ने अपने इंस्टाग्राम पर 'ओये ओये' गाने का एक क्लिप शेयर किया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मेरा ‘त्रिदेव’ फिल्म के डायरेक्टर के साथ कोई अफेयर नहीं था.' उन्होंने उस अफवाह को भी गलत बताया कि राजीव राय के साथ अफेयर की वजह से उन्हें 'बाकी दो लीड एक्ट्रेस' माधुरी दीक्षित और संगीता बिजलानी के मुकाबले 'ज्यादा फायदा' मिला था, जबकि उस समय वे दोनों कहीं ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस थीं. सोनम ने आगे कहा, 'कहानी में ट्विस्ट ये था कि राजीव सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे. मेरा बॉयफ्रेंड भी सेट से थोड़ी ही दूर मौजूद था. हम दोनों ही पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थे.' उन्होंने कहा कि यह हिट गाना 'बस अचानक मुझे मिल गया.'
सोनम खान ने बताया कि उनके एक्स-हसबैंड राजीव राय शुरू में उन्हें ‘त्रिदेव’ में कास्ट भी नहीं करना चाहते थे. उन्होंने दावा किया कि राजीव ने लगभग किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ डील पक्की कर ली थी, क्योंकि यश चोपड़ा की 1988 की एक्शन फिल्म ‘विजय’ (जो सोनम की डेब्यू फिल्म थी) के फुटेज देखने के बाद उन्हें सोनम पसंद नहीं आई थीं. सोनम ने आगे कहा, 'असल में, जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, तब मैं उनकी आखिरी पसंद बनी.' सोनम ने दावा किया, 'तो, न कोई रोमांस, न कोई सीक्रेट फोन कॉल, न ही डायरेक्टर होने का कोई खास फायदा. अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे नहीं पता, शायद मैं नासमझ या ख्याली दुनिया में रहने वाली लग रही हूं. बस मैं थी और एक शानदार गाना था.'
सोनम ने इंस्टाग्राम पर कहा, 'त्रिदेव के रिलीज होने के काफी समय बाद मैंने और राजीव ने असल में डेटिंग शुरू की, क्योंकि हम दोनों सिंगल थे और हमें किसी को कोई सफाई नहीं देनी थी. तो दोस्तों त्रिदेव बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, जीरो, बिल्कुल जीरो,' एक्टर डेल्नाज ईरानी ने सोनम की पोस्ट पर तारीफ करते हुए तालियों वाले इमोजी पोस्ट किए, जिसके जवाब में सोनम ने रेड हार्ट इमोजी भेजा.
1991 में जब सोनम खान ने राजीव राय से शादी की, तब वह सिर्फ 19 साल की थीं. राजीव राय ने ही उन्हें 1992 की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'विश्वात्मा' में डायरेक्ट किया था, जिसमें 'त्रिदेव' की सफलता के बाद उन्होंने एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह की हीरोइन का रोल निभाया था. उन्होंने अगले तीन साल तक फिल्मों में काम किया और एक बेटे की मां बनीं, जिसे शुरुआत में ही ऑटिज्म होने का पता चला. इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. बाद में सोनम और राजीव अपने बेटे के इलाज के लिए लॉस एंजिल्स, लंदन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में चले गए. हालांकि, 2001 में दोनों अलग हो गए. उनके अलग होने के 15 साल बाद, 2016 में उनका तलाक हुआ. सोनम अब भारत लौट आई हैं और मुंबई में अपने बेटे के साथ रहती हैं.