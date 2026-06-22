1991 में जब सोनम खान ने राजीव राय से शादी की, तब वह सिर्फ 19 साल की थीं. राजीव राय ने ही उन्हें 1992 की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'विश्वात्मा' में डायरेक्ट किया था, जिसमें 'त्रिदेव' की सफलता के बाद उन्होंने एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह की हीरोइन का रोल निभाया था. उन्होंने अगले तीन साल तक फिल्मों में काम किया और एक बेटे की मां बनीं, जिसे शुरुआत में ही ऑटिज्म होने का पता चला. इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. बाद में सोनम और राजीव अपने बेटे के इलाज के लिए लॉस एंजिल्स, लंदन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में चले गए. हालांकि, 2001 में दोनों अलग हो गए. उनके अलग होने के 15 साल बाद, 2016 में उनका तलाक हुआ. सोनम अब भारत लौट आई हैं और मुंबई में अपने बेटे के साथ रहती हैं.