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37 साल बाद 'ओए ओए' गर्ल का बड़ा खुलासा, राजीव राय संग अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी; बताया कब शुरू हुई थी लव स्टोरी

90s Superhit Song Actress: साल 1989 में आई फिल्म 'त्रिदेव' के सुपरहिट गाने 'ओए ओए' को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस एक गाने से हसीना सोनम खान की किस्मत ही बदल गई थी. इस गाने के रिलीज होने के वक्त ऐसी अफवाहें थीं कि उनका डायरेक्टर राजीव राय के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उन्हें ये गाना मिला था. अब 20 साल बाद हसीना ने खुलासा कर दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 22, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:40 AM IST
37 साल बाद 'ओए ओए' गर्ल का बड़ा खुलासा, राजीव राय संग अफेयर की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी; बताया कब शुरू हुई थी लव स्टोरी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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